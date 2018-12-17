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TMSF’nin uçak satış ihalesi

-TMSF, FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a ait 5 uçağı, açık artırma usulü iki ayrı ihaleyle satışa çıkardı - İhale, TMSF Fon Kurulu Yönetim Kurulu kararının ardından sonuçlanacak

TMSF’nin uçak satış ihalesi
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İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a ait 5 uçağı, açık artırma usulü iki ayrı ihaleyle satışa çıkardı.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a ait 5 uçak TMSF tarafından bugün açık artırma ihale usulü ile satışa çıkarıldı.

TMSF Başkanlığı binasında düzenlenen ilk ihalede, Hazine’den TMSF’ye satışı için izin verilen iki uçak için ihale yapıldı.

637 bin 835 lira muhammen bedelle satışa sunulan CESSNA 172R TC-EEB marka ve model uçak için isteklilerden 3 teklif alındı. Ancak ihaleye 2 firma katıldı. Açık artırmada en yüksek teklif 640 bin lira oldu.


- CESSNA 172S TC-MHT marka ve model uçak için isteklilerden 3 teklif alındı

İlk ihalenin devamında 550 bin 858 lira muhammen bedelle satışa sunulan CESSNA 172S TC-MHT marka ve model uçak için isteklilerden 3 teklif alındı.

İhaleye katılan 2 firma arasında açık artırma yapılırken, ihalede en yüksek teklif 555 bin lira oldu.


- CESSNA 152 S/N küçük uçağa 121 bin 381 lira teklif verildi


TC-IHM 1978 Model CESSNA 152 S/N model ve 173 bin 400 lira muhammen bedelle satışa çıkarılan uçak için ihaleye, 3 teklif sahibi firmadan biri katıldı.

Katılımcı firma uçağa, 121 bin 381 lira teklif etti.

İhale, TMSF Fon Kurulu Yönetim Kurulu kararının ardından sonuçlanacak.

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TMSFUçak Ihalesi
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