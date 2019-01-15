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TMSF'ye geçen "sorunlu şirketler" satılacak

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal: - "Dumankaya ile ilgili Alman bir şirketle anlaştık. Onlar şimdi projeyle ilgili çalışmaya başladı. Dumankaya'nın sorunlu tarafını hemen hemen çözdük diyebilirim. Sorunlu şirketlerimizden biri de Naksan'dı. Onunla ilgili de önümüzdeki süreçte Naksan Plastik ve Royal Halı şirketlerimizi satmayı planlıyoruz. 2019 yılı içinde sorunlu şirketlerimizin satış sürecini başlatmayı hedefliyoruz" - "Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik. Bu 86 şirketi TMSF kayyumluğunda yönetiyoruz. Şu anda tespit çalışmaları da devam ediyor. Bu şirketlerin birçoğu gayri faal, 80'inde çok fazla bir işlem yok. Adnan Oktar'ın şirketlerinin 10 milyon liralık aktif bir büyüklüğü var"

TMSF'ye geçen
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KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Fon bünyesindeki "sorunlu şirketler"in satış sürecini bu yıl başlatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Gülal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMSF kayyumluğunda yönetilen 955 şirket bulunduğunu belirterek, bunların toplam aktif büyüklüğünün 56,5 milyar lira olduğunu, öz kaynak rakamının da 19,8 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Bu şirketlerin 2018 yılında bir önceki yıla oranla ortalama yüzde 27 büyüdüğünü dile getiren Gülal, TMSF yönetimindeki tüm şirketlerin enflasyonla mücadeleye katkı sağlamaya devam ettiğini aktardı.

Gülal, "himmet" adı altında topladıkları paraları Fetullahçı Terör Örgütü'ne mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla kayyum atanan Dumankaya şirketinde yaşanan mağduriyetlerin çözümünde de sona yaklaşıldığını bildirdi.

8 bine yakın mağdurun bulunduğu Dumankaya şirketleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gülal, "Dumankaya ile ilgili Alman bir şirketle anlaştık. Onlar şimdi projeyle ilgili çalışmaya başladı. Dumankaya'nın sorunlu tarafını hemen hemen çözdük diyebilirim. Sorunlu şirketlerimizden biri de Naksan'dı. Onunla ilgili de önümüzdeki süreçte Naksan Plastik ve Royal Halı şirketlerimizi satmayı planlıyoruz. 2019 yılı içinde sorunlu şirketlerimizin satış sürecini başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Gülal, ekonomik durumu iyiye giden firmaları satmayı düşünmediklerini, TMSF kayyumluğundaki şirketlere milli servet gözüyle baktıklarını vurguladı.

- Adnan Oktar'ın şirketlerinin aktif büyüklüğü 10 milyon lira

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmaya değinen Gülal, Oktar'ın 86 şirketinin bulunduğunu tespit ettiklerini ve bu şirketlere kayyum atandığını ifade etti.

Gülal, bu şirketlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik. Bu 86 şirketi TMSF kayyumluğunda yönetiyoruz. Şu anda tespit çalışmaları da devam ediyor. Bu şirketlerin birçoğu gayri faal, 80'inde çok fazla bir işlem yok. Adnan Oktar'ın şirketlerinin 10 milyon liralık aktif bir büyüklüğü var." diye konuştu.

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