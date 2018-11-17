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TNB KEP, doları 5 liraya sabitledi

- Türkiye Noterler Birliği'nin teknoloji şirketi TNB KEP, tüm sözleşme ve tekliflerde bir doları 5 liraya sabitledi

TNB KEP, doları 5 liraya sabitledi
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İSTANBUL (AA) - Noterlerin mesleki kuruluşu Türkiye Noterler Birliği'nin teknoloji şirketi TNB KEP, tüm sözleşme ve tekliflerde bir doları 5 liraya sabitledi.

TNB KEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı AŞ'nin açıklamasına göre, KEP hizmetlerinin yanı sıra kurumlara ve bireylere elektronik imza, danışmanlık hizmetleri ve KEP yönetim çözümleri sunan şirket, dolar-TL kurunu 5 lira olarak belirledi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TNB KEP Genel Müdürü Abdullah Raşit Gülhan, Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olarak yaşadıkları ve karşı karşıya kaldıkları tüm sorunlara rağmen bütün sözleşme ve tekliflerde bir doları 5 liraya sabitlediklerini bildirdi.

Gülhan, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zaman içinde TL'nin değerinin artacağına olan güçlü inancımızla, dolar kurunun düşmesine paralel olarak belirlediğimiz bu değeri, aynı oranda düşüreceğimizi kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Ekonomi alanından yaşanan gelişmelerden sonra bazı ülkelerin paraları diğer gelişmiş ülkelerin veya toplulukların paraları karşısında değer kaybı yaşadı. Bu süreçte TL değer kaybı sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Bu mücadeleye topyekun destek verilmesi vatani bir görevdir. TNB KEP olarak bu ekonomik savaşta devletimizin yanındayız. Tüm çalışanlarımız ve bayilerimizle birlikte hükümetimizin çabalarını destekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
TNB KEPTürkiye Noterler Birliği
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