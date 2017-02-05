TOBB, 2016 Fuar İstatistikleri'ni açıkladı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) geçen yıl düzenlenen 426 fuarı, 17 milyon 841 bin 871 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 yılında yurt içinde toplam 419 fuar düzenleyen Birlik, bu sayıyı geçen yıl 426’ya çıkardı. 2016 yılında fuar ziyaretçi sayısı da 2015 yılına göre 1 milyon 10 bin 107 kişi artışla 17 milyon 841 bin 871'e yükseldi.

Söz konusu fuarları ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı 518 bin 140 olarak belirlendi. TOBB fuar istatistiklerine göre, 2015 yılında düzenlenen fuarları toplam 503 bin 415 yabancı ziyaret etmişti. Geçen yılki fuarlarda firmaların açtığı stant sayısı 66 bin 691 oldu.

Ziyaretçi sayısı sıralamasında 4 milyon 752 bin 364 kişi ile tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanındaki fuarlar birinci, 3,3 milyon ziyaretçi ile kitap ve süreli yayınlar sektörü ikinci oldu. Üçüncülüğü 1 milyon 542 bin 293 ziyaretçi ile genel fuarlar aldı.

Fuar sayısı açısından da 62 fuar ile tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektörü, 30’ar fuarla eğitim, eğitim ekipmanları ve teknolojileri alanındaki fuarlar ile ısıtma, soğutma, havalandırma, doğal gaz ve sistemleri, inşaat malzemeleri, banyo, mutfak, seramik, nalburiye, hırdavat, tesisat fuarları izledi.

İstanbul, 199 fuar ile en fazla fuarın gerçekleştiği il oldu. Ankara'da 43, İzmir'de 28 fuar düzenlendi. Fuarların aylara göre istatistiğine bakıldığında ise en çok fuarın mart ayında düzenlendiği belirlendi. Sıralamada mart ayındaki 68 fuarı, 61 fuar ile nisan ayı takip etti.