Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Ahmet Fikret Gökhan ahmet Fikret Şerafettinoğlu Bursa
Marmarabirlik iyi iş yaptı
Marmarabirlik iyi iş yaptı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak
Dünyaya örnek oldu
Dünyaya örnek oldu
Yeni personel alacak
Yeni personel alacak
Taksi kullanın çağrısı
Taksi kullanın çağrısı

TOBB 2019'da da enflasyonla mücadeleye destek verecek

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "TOBB ile oda ve borsalar, milli bir dayanışma içinde 2019'da da Enflasyonla Mücadele Programı'na desteklerini sürdürecek" - "KDV ve ÖTV indirimlerinin yeni yılda 3 ay süreyle devam etmesini hem iç piyasaya hem de enflasyonla mücadeleye destek anlamında olumlu buluyoruz"

TOBB 2019'da da enflasyonla mücadeleye destek verecek
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB ile oda ve borsalar, milli bir dayanışma içinde 2019'da da Enflasyonla Mücadele Programı'na desteklerini sürdürecek." ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde hayata geçirilen Enflasyonla Mücadele Programı'nın döviz kurlarındaki yükselişle hızlanan enflasyonun kontrol altına alınmasına çok önemli katkı sağladığını belirtti.
Türk özel sektörü olarak 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsayla programa destek sağladıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Enflasyonla mücadelenin 2019'da da aynı şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Zira enflasyonla mücadele işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele demektir ancak bunu ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. TOBB ile oda ve borsalar, milli bir dayanışma içinde 2019'da da Enflasyonla Mücadele Programı'na desteklerini sürdürecek."
Hisarcıklıoğlu, 2018 sonunda süresi dolan KDV ve ÖTV indirimlerinin yeni yılda 3 ay süreyle devam edecek olmasını hem iç piyasaya hem de enflasyonla mücadeleye destek anlamında olumlu bulduklarını da ifade ederek, Bakan Albayrak'a teşekkür etti.
Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreci geride bıraktığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe alınmıştır. İnanıyoruz ki kamu ve özel sektör istişaresi ve koordinasyonuyla yeniden tempolu büyüme sürecine girilecektir." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TOBBRıfat HisarcıklıoğluKDV Ve ÖTV IndirimleriEnflasyonla Mücadele Programı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1