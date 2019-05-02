TOBB 75. Genel Kurulu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "Sadece bu ay içerisinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Yine yapılan operasyonlar çerçevesinde İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece yakalamak suretiyle gözaltına almış bulunuyoruz" - "Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına 1100 lira olarak belirlenmiştir" - "TMO tarafından geçen yıl ton başına 1050 liradan alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olmuştur" - "İster uluslararası ister milli olsun herhangi bir yatırımcının önüne engel çıkartan karşısında bizzat şahsımı bulur. Türkiye, serbest piyasa ekonomisi ilkeleri çerçevesinde gelişecek ve büyüyecektir. Tekelleşmeye çalışanın, üreticinin ve tüketicinin sömürülmesine elbette rıza göstermeyeceğiz"

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:23