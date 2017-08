TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Amasya'da:

AMASYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "16 Temmuz sabahı biz işimizin başındaydık ve Türk iş dünyası olarak bir tarih yazdık. Bu darbe girişimi, dünyada başka ülkenin başına gelse, herhalde bir 5 sene ayakları üzerine doğrulamazdı ekonomisi. Biz bu kadar sıkıntıya rağmen 2016 yılında yüzde 2,9 büyümeyi sağladık." dedi.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Amasya Ekonomisi ve Ekonomiye Değer Katanlar" ödül törenine katılan Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu, geçen yıl Türkiye'nin çok önemli sıkıntılar geçirdiğini ancak bu sıkıntıların ekonomideki büyüme oranını etkilemediğini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, şunları dile getirdi:

"Allah bir daha bize 2016 yılı gibi bir yılı göstermesin. Dünyanın hiçbir ülkesinin başına gelmeyen bütün belalar bizim başımızdaydı. Terör örgütleri, ayrı ayrı 3 terör örgütüyle mücadele, güneyimizde savaş, batımızda ekonomik kriz, bir de içimizde bunlara ilaveten darbe teşebbüsü. Bunlara rağmen, Türkiye iş dünyası olarak dedik ki '16 Temmuz sabahı biz işimizin başındayız', 16 Temmuz sabahı biz işimizin başındaydık ve Türk iş dünyası olarak bir tarih yazdık. Bu darbe girişimi, dünyada başka ülkenin başına gelse herhalde bir 5 sene ayakları üzerine doğrulamazdı ekonomisi. Biz bu kadar sıkıntıya rağmen 2016 yılında yüzde 2,9 büyümeyi sağladık."

- "Yeter ki devletimiz Türk özel sektörüne rakipleriyle eşit şartları sağlasın"

Türkiye'nin, dünyanın en hızlı büyüyen ilk 3 ülkesi arasında olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye dünyanın 17. ekonomisi, Avrupa'nın ise en büyük 6. ekonomisi haline geldi. Eskiden çamaşır makinesi, buzdolabı, bunları ihraç edebileceğimizi düşünemezken, şimdi Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya ve Fransa'ya beyaz eşya ihraç ediyoruz. Avrupa'da satılan her üç beyaz eşyadan biri bizim malımız. Avrupa'da satılan her 4 televizyondan bir tanesini biz üretiyoruz burada. En kalitelisini üretiyoruz, yeter ki devletimiz Türk özel sektörüne rakipleriyle eşit şartları sağlasın, biz gerisini hallederiz. Bu zor şartlara rağmen istihdama devam eden, üretime devam eden, yatırıma devam eden tüm kardeşlerimi kutluyor, aslında her bir müteşebbisimiz Türkiye'nin yıldızı diyorum."

Törene, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Amasya Valisi Osman Varol ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç da katıldı.

Konuşmaların ardından vergi rekortmenleri, en fazla ihracat yapan şirketler, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşuna giren firmalar (İSO 500) ile yerli malı belgesiyle üretim yapan firmalara "Amasya Ekonomisi ve Ekonomiye Değer Katanlar" ödülü verildi.