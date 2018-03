TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Bursa'da

BURSA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu ile Karacabey'in stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Lojistik maliyetleri düştüğünde yatırım yapmak isteyen birçok sanayicimiz Karacabey'i tercih edecek. Daha fazla yatırım buraya kayacak. Karacabey yatırımcılar için adeta bir cazibe merkezi haline gelecek." dedi.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Ticaret Borsası'nın (KTB) ilçedeki bir otelde müşterek düzenlediği "Ekonomiye Can Verenler" ödül törenine katılan Hisarcıklıoğlu, Türk milletinin huzur ve güvenliği için canları pahasına Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden güvenlik güçlerini saygı ve minnetle andığını, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet ve gazilere şifalar dilediğini söyledi.

Karacabey'de güzel bir birlikteliğin olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, güçlü ekonomik yapısı ve tarıma dayalı sanayisinin yanında son dönemde öne çıkan turizmiyle de Karacabey'in adından sıkça söz ettirir hale geldiğini belirtti.

Karacabey'in stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bir taraftan Çanakkale, bir taraftan İzmir diğer taraftan İstanbul ve Ankara yollarının kesiştiği nokta Karacabey. İstanbul-İzmir Otoyolu tamamlandığında Karacabey'den İstanbul'a 1,5 saatte, İzmir'e de 2 saatte gidilecek. Karacabey adeta İstanbul'un kapı komşusu olacak. Bugün İstanbul'da bir yerden bir yere gittiğin zaman zaten 1,5 saatin yolda geçiyor. Siz Karacabey'den İstanbul'a 1,5 saatte gideceksiniz." dedi.



Hisarcıklıoğlu, otoyol tamamlandığında Karacabey'in, tarımsal ürünlerinin satışında büyük bir avantaj elde edeceğini belirterek, "Lojistik maliyetleri düştüğünde yatırım yapmak isteyen birçok sanayicimiz Karacabey'i tercih edecek. Daha fazla yatırım buraya kayacak. Karacabey yatırımcılar için adeta bir cazibe merkezi haline gelecek. Dikkat etmemiz gereken de bir tehlike var. Bir taraftan tarım arazilerimize sahip çıkarken diğer taraftan da planlı bir şekilde sanayimizi geliştirmeliyiz." diye konuştu.

- "Türkiye'nin en büyük 500 sanayi firmasından 14'ü burada"

Karacabey'in gıda ve tarımda hammadde zenginliği açısından avantajlı olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:



"Karacabey'in verimli arazilerinde dört mevsim tarım yapılabiliyor olması ülkemiz ve Bursa için büyük bir avantaj. Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli domatesi, soğanı ve ıhlamuru Karacabey'de yetiştiriliyor. Tüm bunlar bizim için çok önemli bir nimet. Borsamız Karacabey için çok önemli olan soğanı tescillemiş durumda. Yani bugün artık Karacabey soğanı tescilli. Şimdi sırada Mihaliç peyniri var. Bunları tescillemekle iş bitmiyor. Bunları daha sonrasında Avrupa Birliğinde tescillemek önemli. İnşallah bundan sonraki etap o. Orada da TOBB her türlü katkıyı verecek. Bugün Türkiye'nin en büyük 500 sanayi firmasından 14'ü burada. Vergi rekortmenleri listesine baktığımız zaman Karacabey'in ekonomisi tescillenmiş durumda. Bursa'nın hem kurumlar hem de gelir vergisi birincisi Karacabey’den çıktı."

Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmesi için bu işten sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüştüklerini ve yaklaşık 6 aylık çalışmanın sonucunda 100'ün üzerinde reformu bakanlarla birlikte tasarladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen hafta meclisten bir reform paketi geçti. Birçok alanda kolaylık geliyor. İnşaat izinlerinde 18 ayrı prosedür vardı şimdi 6'ya iniyor. İnşaat ruhsatındaki imza sayısı 18 idi şimdi 1'e iniyor. Bu imzaların ne manaya geldiğini en iyi iş dünyasındaki kardeşlerim bilir. Muhtasar SGK beyannameleri. Yılda 45 tane beyanname verdiriyordu devlet bize. Bunun da bedelini mali müşavirlere ödüyoruz. Şimdi bu 12'ye iniyor. İcra iflas yasası. 40 yıllık yasa. Tamamıyla sistem bundan sonra çok basit işleyecek. Bunun gibi birçok reform yapıldı."

- Hisarcıklıoğlu'ndan Karacabey'e okul sözü

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bertan ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın konuşmalarında TOBB'un ilçeye bir okul yaptırması talebinde bulunması üzerine Hisarcıklıoğlu, ömrü yeterse ve yapılacak olan seçimde yeniden göreve geldiği takdirde TOBB olarak Karacabey'e okul yapacaklarının sözünü verdi.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve Bertan ile Vali İzzettin Küçük ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'in katılımıyla Karacabey Ticaret Borsası Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin protokolü imzalandı.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezinin temel atma töreni sembolik olarak gerçekleştirilirken ardından KTB'nın kaynaklarıyla yapımı tamamlanan Gıda Tarım Ürünleri Çarşısı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Ödül töreninde ise yüksek düzeyde Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi ödeyen, ihracat şampiyonu olan üyelerle 40 yıl ve üzeri faaliyet gösteren oda üyelerine ve 2016 ve 2017 yıllarında yüksek düzeyde tescil ücreti ödeyen borsa üyelerine Hisarcıklıoğlu ve diğer katılımcılar tarafından plaket verildi.

Törene, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Özer Matlı ile oda ve borsa üyeleri katıldı.

Hisarcıklıoğlu, daha sonra Mustafakemalpaşa ilçesine geçerek Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği "Ekonominin Yıldızları" ödül törenine katıldı.