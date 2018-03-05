TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Bursa'da

BURSA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa'nın Gemlik ilçesinin ülkenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Gemlik Gümrüğü ihracatta Türkiye'de ilk üçte yer alıyor. Gemlik, Türkiye'de konserveciliğin başladığı yer. Coğrafi değerimizi iyi bilmemiz, buna göre değerlendirme yapmamız lazım." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Gemlik Ticaret Borsası Zeytin Analiz Laboratuvarının açılışında yaptığı konuşmada, ilçeyi, "Körfezde uzanan bir elmas" olarak nitelendirdi.

Gemlik'in ülkenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Gemlik gümrüğü ihracatta Türkiye'de ilk üçte yer alıyor. Gemlik, Türkiye'de konserveciliğin başladığı yer. Coğrafi değerimizi iyi bilmemiz, buna göre değerlendirme yapmamız lazım. Ticaret borsalarımız dünyaya örnek olmaya başladı. Lisanslı depoculuk konusundaki girişimleriniz önemli. Ne demektir lisanslı depoculuk? Kapı kapı zeytini gezdirmeye gerek olmamasıdır. Vereceğimiz senetle her yerde çalışabilmenizdir. Üretici ürününü depoya getirirse mazot masrafını bile alır."

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da laboratuvarın Gemlik'e katkı sağlayacağını belirterek, "Gemlik'te tarımla ilgili birçok kurumu bu bölgede topladık. Şimdi de zeytin araştırma enstitüsü kurulması gerekiyor. Biz bu konuda destek vermeye hazırız. Üniversitenin de dahil olmasıyla önemli aşama kaydedebiliriz." dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır da Gemlik zeytinine coğrafi işaret tescil belgesi alındığına işaret ederek, "Buradaki laboratuvar, zeytinin içindeki katkıyı da inceleme imkanı sunacak. Gemlik olarak ihtisas borsasına 1 milyon liranın üzerinde katkıda bulunduk." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yüksek miktarda üretim yapan üreticilere plaket verildi, daha sonra Zeytin Analiz Laboratuvarının açılışı yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, Yenişehir Ticaret Borsasının yeni hizmet binasının açılışını da yaptı.





