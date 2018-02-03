TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Mısır'da

KAHİRE (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulundu.

Mısır Ticaret Odaları Federasyonunun daveti üzerine, 3. Mısır Yatırım Konferansı’na katılmak üzere Kahire'ye gelen Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı sıfatıyla konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed el-Vekil’e başarılı bir forum düzenledikleri için şükranlarını sundu.

EUROCHAMBRES’in, 45 üye ülkeyle Avrupa'daki 20 milyon işletmenin sesi olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES'in KOBİ'leri desteklediğini ve yurt dışında iş yapmakta olduğunu belirtti.

Girişimcilere ve KOBİ'lere bilgi vermek için birçok araç geliştirdiklerini, iş ilişkilerini de desteklediklerini ve bunu ulusal odalarla yaptıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, Akdeniz'de ve Afrika kıtasındaki komşu bölgelerle olan ilişkilerini iyileştirmenin yollarını keşfetmeye hazır olduklarını kaydetti.

TOBB hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu,TOBB'un Türk iş dünyasının şemsiye organizasyonu olduğunu ve 1,5 milyon şirketi temsil ettiğini dile getirdi.

- Son 15 yılda Mısır'daki Türk yatırımları 40 kat arttı

Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ile çok yakın ilişkiler geliştirdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biliyorum ki Mısır özel sektörü çok şanslı ve Ahmet el-Vekil önderliğinde çok iyi temsil ediliyor. Son 15 yılda Mısırla ticaret hacmimiz 15 kat arttı. Bugün Türkiye Mısır'ın dördüncü ticaret ortağıdır. Bu dönemde Mısır'daki Türk yatırımları 40 kat artarak 2 milyar dolara ulaştı."

Mısır ekonomisini yakından takip ettiklerini, başarılı IMF programını ve ekonomik dönüşüm sürecini takdirle karşıladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Mısır'ın ulaşım yollarının ortasında yer aldığını, Afrika, Avrupa ve Amerika ile ticaret anlaşmaları da bulunduğunu ve yatırım için elverişli bir ortam sunana kadar Mısır'a yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

- "Barış olmadan refah bir illüzyon olarak kalır"

Dünyanın büyük ortak tehditler ve zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu, herkesin de bunun farkında olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak için barış ön şarttır. Her zaman söylediğim gibi 'Barış, ticaret ve servet'. Bu üçü birbiriyle güçlü bir şekilde ilişkilidir. Barış olmadan refah bir illüzyon olarak kalır." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bazı önemli konulara odaklanmak zorunda olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bunlardan ilki, ticaret engellerini kaldırmaktır. Dünya tarihi, ticaret engellerinin kimseyi zengin yapmadığını, aksine bizi daha fakir hale getirdiğini gösteriyor. İkincisi demografik değişim ve genç işsizliktir. Bu bölgede genç nüfus için yeni iş imkanları oluşturamazsak daha fazla sosyal ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Sonuncusu ise girişimciliktir. Özellikle de Mısırlı kadın girişimcilerin teşvik edilmesi gerekir. Bu konuda Mısır’a tecrübe aktarımı yapmaya hazırız."

Başkent Kahire'de bir grup Türk iş adamları ile görüşen Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tarık Kabil ile de bir araya geldi.



