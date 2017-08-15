TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sinop TSO'yu ziyaret etti

SİNOP (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sinop Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Kente gelişinde Sinop TSO Başkanı Erol Derici ve Yönetim Kurulu Üyelerince karşılanan Hisarcıklıoğlu, daha sonra TSO'ya geçti.

Hisarcıklıoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜİK verilerine göre Sinop'un Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olduğunu hatırlattı.

Sinop’un kendileri açısından ayrı bir anlam taşıdığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği hain darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Sinoplu Ömer Can Açıkgöz'ün TOBB Üniversitesi öğrencisi olduğunu anımsattı.

Hisarcıklıoğlu, Açıkgöz'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Ömer kardeşimizin hatırasını yaşatmak üzere, üniversitemizdeki amfiye ismini verdik. Böyle vatansever bir evlat yetiştiren kıymetli ailesiyle ve Sinop'la ayrıca gurur duyuyorum. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Sinop TSO'nun en başarılı odalar içinde yer aldığını, bu nedenle Başkan Erol Derici ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Derici ise ziyaretinden ötürü Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Oda tarafından yapılan açıklamada ise daha önce bugün yapılacağı duyurulan "Sinop'a Değer Katanlar Ödül Töreni'nin eylül ayında gerçekleştirileceği bildirildi.



