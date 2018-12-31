TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2019'un herkese huzur ve refah getirmesini dileyerek, "Dünyanın hiçbir yerinde savaşların, acıların yaşanmadığı, çocuklarımızın geleceğe dair umutlarının büyüdüğü bir sene temenni ediyorum." ifadesini kullandı.



Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, acısıyla, tatlısıyla 2018'i geride bırakıp, 2019'a geçileceğini belirterek, "güçlü" ve "mutlu" olmaya giden yolun, ekonomi başta olmak üzere hayatın her alanında birlik, beraberlik ve sevmekten geçtiğini vurguladı.

Ülkenin geleceğine, iyiye, doğruya, güzele dair hayal ve ümitlerin her türlü karanlığı yok edecek kadar büyük ve güçlü olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Bu inançla, aydınlıklara yürüdüğümüz sürece yolumuz daima açık olacaktır. Yeni yıl için temennimiz, tüm insanlık adına huzurun ve refahın hakim olmasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde savaşların, acıların yaşanmadığı, çocuklarımızın geleceğe dair umutlarının büyüdüğü bir sene temenni ediyorum. Türk iş dünyası adına 2019'un birbirimizi daha fazla anlayabildiğimiz, daha çok sevebildiğimiz, hoşgörüyle ve başarılarla dolu olmasını arzu ediyor, herkese mutlu seneler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.







