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TOBB ETÜ'de 15 Temmuz şehidi anıldı

- TOBB ETÜ'de düzenlenen "15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü" töreninde, şehit düşen öğrencileri Ömer Can Açıkgöz anısına çınar fidanı dikildi

TOBB ETÜ'de 15 Temmuz şehidi anıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde (ETÜ), düzenlenen "15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü" töreninde, şehit düşen öğrencileri Ömer Can Açıkgöz anısına çınar fidanı dikildi.

TOBB ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, "15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü" dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Sarınay, tarih boyunca dış güçlerin Anadolu topraklarında hakimiyet kurmak istediklerini ve Türk milletinin de bunun için başvurulan tüm oyunları bozduğunu belirtti. 15 Temmuz'un da bu oyunların en son halkası olduğuna işaret eden Sarınay, milletin darbe girişimini kanı, canı pahasına püskürttüğünü, ülkesine ve demokrasiye sahip çıktığını kaydetti.

Sarınay, 15 Temmuz günü 250 kişinin şehit olduğunu hatırlatarak, "Şehitlerden biri de Hukuk Fakültesi öğrencimiz Ömer Can Açıkgöz'dü. Ömer'imizi sonsuza kadar yaşatmak için, ismini 2016 yılında üniversitemizde bir amfiye vermiştik. Bu yıl da Atatürk Orman Çiftliği tarafından üniversitemizin sorumluluğuna bırakılan rekreasyon alanının girişine bir çınar fidanı dikeceğiz." ifadesini kullandı.

TOBB ETÜ'den 5 öğrencinin de 15 Temmuz'da gazi olduğunu anımsatan Sarınay, gençlerin ülkeye, demokrasiye ve şehitlerine her zaman ve her yerde sahip çıkmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmalardan sonra, Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 20 Temmuz'a kadar açık kalacak "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" gezildi. Ardından TOBB ETÜ yakınındaki rekreasyon alanına gidildi ve 15 Temmuz Şehidi TOBB ETÜ Öğrencisi Açıkgöz anısına çınar fidanı dikildi.


















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15 Temmuz Milli Birlik Ve Beraberlik GünüÖmer Can AçıkgözTOBB ETÜ
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