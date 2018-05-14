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TOBB heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Birliğin yarın gerçekleştirilecek 74. Mali Genel Kurulu öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler,...

TOBB heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Birliğin yarın gerçekleştirilecek 74. Mali Genel Kurulu öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

TOBB 74. Genel Kurul Başkanı Osman Yıldırım ve Hisarcıklıoğlu, Misakımilli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"TOBB'un yöneticileri ve delegeleri olarak, 74'üncü Genel Kurulumuz öncesinde huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin 100. yılına adım adım yaklaşırken, Türk iş dünyası üzerine düşen görevlerin, ödevlerin bilincinde, var gücüyle çalışmaktadır. İstihdam, yatırım ve büyüme noktasında elde ettiğimiz başarılar bizleri, uygarlık yarışındaki hedeflere ulaşmamız bakımından daha da cesaretlendirmektedir. Silah arkadaşlarınızla ve yüce milletimizle topyekun yürüttüğünüz kurtuluş mücadelesi ve ardından sizin önderliğinizde kurulan Cumhuriyetimiz bizler için en anlamlı ve en değerli mirastır. Bu mirası, büyük bir onurla korumaya çalışan bizler de hiç şüpheniz olmasın ki bizden sonraki nesillere, aynı gurur ve özenle devredeceğiz. Emanetiniz bizim namusumuz, en büyük hazinemizdir, ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği olanları, canlarını feda edenleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Bize gösterdiğiniz hedefleri, daima istikamet edineceğimizi bir kez daha huzurunuzda deklare ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."
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