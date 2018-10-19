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TOBB, İKV ve AB Türkiye Delegasyonu Çalışma Toplantısı

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Ticaret yapmayı kolaylaştıracak ortam istiyoruz. Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği artık güncellenmelidir. 1990'ların şartlarında hazırlanmış bir gümrük birliği artık yetersiz kalıyor" - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger: - "Türkiye'ye, AB yatırımları devam ediyor, 22 bin AB şirketi ülkeye doğrudan yatırım yaptı" - İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Vize serbestisindeki yol haritasında bulunan 72 kriterden 68'i yerine getirildi, terör, kişisel bilgilerin korunması ve yargısal iş birliği gibi alanlarda tamamlanması gereken 4 kriter kaldı"

TOBB, İKV ve AB Türkiye Delegasyonu Çalışma Toplantısı
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ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ticaret yapmayı kolaylaştıracak ortam istiyoruz. Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği artık güncellenmelidir. 1990'ların şartlarında hazırlanmış bir gümrük birliği artık yetersiz kalıyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu iş birliğinde, AB ülkelerinin büyükelçilerinin katılımıyla düzenlenen çalışma yemeği toplantısında yaptığı konuşmada, AB ile Türkiye arasında yıllık 150 milyar avroluk ticaret hacmi olduğunun altını çizdi, AB'nin otomobil ithalatını en fazla Türkiye'den yaptığını söyledi.

İş dünyası olarak, serbest ticaretten yana olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Hükümetlerimizden, daha adil, kurum ve kurallara bağlanmış serbest ticaret ortamı istiyoruz. Ticaret yapmayı kolaylaştıracak ortam istiyoruz. Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği artık güncellenmelidir. 1990'ların şartlarında hazırlanmış bir gümrük birliği artık yetersiz kalıyor. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin de AB üyesi ülkelerdeki şirketlerin de şikayetleri var. Bu konuda, sizlerden destek istiyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, vize konusunda şirketlerin sorunları olduğuna dikkati çekerek, "Bu açıdan, Türkiye-AB vize müzakerelerinin tamamlanmasını istiyoruz. Birlik olarak, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlı tutulmasına gayret ediyoruz. Bilgilendirme ve farkındalık artıracak projelere ağırlık veriyoruz. Yine Avrupa Ticaret Odaları (EUROCHAMBRES) ile başlattığımız Türkiye-AB İş dünyası Diyaloğu Projesi ile de iş dünyamızı AB katılım sürecine hazırlıyoruz." dedi.

- Daha fazla diyalog vurgusu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de Türkiye ve AB'nin çevre, mülteciler ve odalar konularında iş birliği ortakları olduğunu belirterek, bu dönemde AB ve Türkiye arasında daha fazla diyaloğa ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Berger, AB ekonomisinde büyümenin devam ettiğini, ithalat talebinin, tüketim harcamaları ve istihdamın arttığını anlattı. AB'de gençler arasındaki işsizliğin yüzde 14,8'e gerilediğini bildiren Berger, Avrupa'nın şimdiye kadarki en yüksek istihdam seviyesini yakaladığını kaydetti.

Türkiye'ye, AB yatırımlarının devam ettiğini dile getiren Berger, 22 bin AB şirketinin ülkeye doğrudan yatırım yaptığını söyledi. İkili ilişkilerde taraflara yol gösteren noktaların olması gerektiğinin altını çizen Berger, bu noktada Türkiye ve AB ülkeleri arasındaki ilişkilerde iyileşmeler görüldüğünü aktardı.

- "Vize serbestisinde 4 kriter kaldı"

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da vakfın yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. İKV olarak, sürdürdükleri projelerle farkındalık yaratmayı amaçladıklarını vurgulayan Zeytinoğlu, bu konuda büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine dair önemli gelişmeleri hatırlatan Zeytinoğlu, bu noktada yeni fasılların açılmasında engel olan birtakım anlaşmazlıkların sorun teşkil etmemesini umduklarını dile getirdi. Gümrük Birliği önündeki engellerin bir an önce çözülmesini istediklerini belirten Zeytinoğlu, AB ile uyumlu gümrük birliğinin bir an önce yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Zeytinoğlu, vize serbestisindeki yol haritasında bulunan 72 kriterden 68'inin yerine getirildiğine dikkati çekerek, terör, kişisel bilgilerin korunması ve yargısal iş birliği gibi alanlarda tamamlanması gereken 4 kriter kaldığını bildirdi.

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