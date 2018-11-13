TOBB Kanunu'nda değişiklik teklifine tepki

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekili ve yerel seçimlerde aday olmak üzere görevlerinden ayrılmak durumunda olan oda, borsa ve birlik başkanlarının seçilememeleri halinde görevlerine geri dönmelerinin yolunu açacak kanun teklifini doğru bulmadığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, oda, borsa ve birlik başkanlığı görevleriyle siyaset arasındaki ayrımın kesin bir çizgiyle belirtildiğini bildirdi.

Bu çizgi delinmesi durumunda temsil edilen kurumlara günlük siyasetin nüfuz edeceğini ve bundan en çok üretici, tüccar ve sanayicilerin zarar göreceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"TBMM'ye bugün sunulan bir kanun teklifiyle milletvekili ve yerel seçimlerde aday olmak üzere görevlerinden ayrılmak durumunda olan oda, borsa ve birlik başkanlarının seçilememeleri halinde görevlerine geri dönmelerinin yolunun açılması istenmiş. Bunu doğru bulmuyor ve kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu camiada görev üstlenmek ile siyasette yer almak arasındaki kesin çizgi aynen korunmalıdır."