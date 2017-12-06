TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tarım ve hayvancılık stratejik açıdan önemli. Tedbir almazsak, bugün daha ucuz diye her ürünü ithal etmeye kalkarsak, gelecekte boğazımızdan dışa bağımlı hale geliriz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'da düzenlenen Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkede 3 milyon çiftçinin, 120 milyon ton bitkisel, 23 milyon ton hayvansal üretim gerçekleştirdiğini, bu kapsamda 160 milyar liralık tarımsal hasıla elde edildiğini söyledi.

Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa'da birinci sıraya yükseldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Dünyada da ilk 10 içindeyiz. Diğer taraftan, 16 milyar dolarlık tarımsal ihracat yapıyoruz. 186 ülkeye, bin 730 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılığın stratejik açıdan önemli olduğunu vurgulayarak, "Tedbir almazsak, bugün daha ucuz diye her ürünü ithal etmeye kalkarsak, gelecekte boğazımızdan dışa bağımlı hale geliriz. Sadece gıda değil, milli güvenliğimiz de tehlikeye girer. Peki, bugün ithalat daha ucuz diye ne yapalım? Üretimi bırakalım mı? Elbette hayır. Nasıl daha iyi bir sistem kurarım, verimi nasıl artırır, ölçeği nasıl büyütür, ekonomik değer üretirim, işte bunun peşinde olalım." ifadesini kullandı.

- "Tarım ülkenin kalıcı servet alanı"

Tarımın, ülkenin kalıcı servet alanı olduğunu ancak bu servetin kullanılamadığını anlatan Hisarcıklıoğlu, dünyada gıda fiyatları düşerken, Türkiye'de arttığını ve bundan üreticinin de faydalanamadığını kaydetti. Gübre, ilaç ve makina gibi tarımsal girdilerin çoğunun ithal olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, tarımın döviz kurlarındaki artıştan en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de 5,5 milyon kişinin tarımda çalışıyor gözüktüğünü belirterek, "Tarımda çalışan kişi başı üretimimiz yıllık 10 bin 500 dolar civarında, Fransa, İtalya, İspanya'da ise 50 bin dolarlarda. Yani bizdeki üreticiden 5 kat daha fazla üretip kazanabiliyorlar. Aradaki fark, daha iyi tasarlanmış bir sistemin getirdiği farktır. Ülkemiz tarımında yaşanan sıkıntıların kaynağı dönemsel ve geçici değil, yapısaldır. Yüksek teknolojili ve inovatif üretim altyapısını geliştirilmeliyiz.Tarım sektörünü küresel rekabete uyumlu hale getirmeliyiz." dedi.

- "Ürün İhtisas Borsasının kuruluş izni çıktı"

Ticaret borsalarıyla, tarım ve hayvancılık sektörünü daha da geliştirecek proje ve çalışmalar yürüttüklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, borsalardaki elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları ve lisanslı depolarla, tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet ettiklerini söyledi. Borsaların görüş, öneri ve sıkıntılarını, siyasi iradeye ileterek çözüm yolları aradıklarına ve hükümetin de bunlardan pek çoğuna öncelik verdiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Mesela gübrede ve yemde KDV oranı düşürüldü. Bu sayede üreticimize yaklaşık 3 milyar lira destek geldi. Tarımsal destekler 81 ile yaygınlaştı. Lisanslı depoculuk yatırımları artmaya devam ediyor. TMO ile ortaklaşa LİDAŞ'ı kurduk ve borsalarımızla birlikte büyütüyoruz. Tarım sektörünün 50 yıllık rüyası, Ürün İhtisas Borsası'nın kuruluş izni çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, coğrafi işaretler konusunda oda ve borsaların çok daha aktif hale geldiğine dikkati çekerek, bu sayede son 10 yılda coğrafi işaretli ürün sayısının 100'den 210'a ulaştığını, Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısının da Avrupa'da tescillendiğini hatırlattı. Uluslararası tescilin, ürünlerin küresel anlamda markalaşmasında büyük önem taşıdığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, İtalya'nın sadece Parmesan peynirinden yılda 1,5 milyar avro kazandığını aktardı.

TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanı Abdullah Özdemir de Ürün ihtisas Borsasının yakın coğrafyayı kapsayan bölgesel bir borsa olmasını istediklerini söyledi.

Serbest piyasa kurumu olan ürün borsasının amaçlarına ulaşabilmesi için serbest piyasa kurallarına aykırı müdahalelerin olmaması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "TMO'nun rolünün ne olacağı önceden net şekilde tanımlanmalıdır. TMO bir şirket gibi davranmalı, piyasadaki diğer oyunculara göre hiçbir ayrıcalığı olmamalı. Eğer TMO'nun gümrüksüz ithalat yapma ayrıcalığı olacaksa bu ayrıcalık tüm özel şirketlere sağlanmalı." ifadesini kullandı.