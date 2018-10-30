ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ziraatı, tarımı gerçekten çok stratejik, belki de savunmadan da önemli görmeliyiz. Dünyayı doyuran dünyanın lideri olacak." dedi.

Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk iş insanlarının son yıllarda hızla geliştiğini ve önemli mesafeler katettiğini söyledi.

Tarımda elverişli arazilerin gün geçtikçe azaldığını vurgulayan Pakdemirli, "Ziraati, tarımı gerçekten çok stratejik, belki de savunmadan da önemli görmeliyiz. Dünyayı doyuran dünyanın lideri olacak. Bu yüzden tarım sektöründe hesapsızca görülen büyük satın almalar gerçekleşiyor." diye konuştu.

Pakdemirli, dün açılışı yapılan havalimanına değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'i lafla değil icraatla kutladık. İstanbul Havalimanı'nı, Kanal İstanbul projesini görüyorum, Kazakistan'a kadar giden demiryolunu görüyorum da Türkiye'nin 'lojistik hub' olması gereklidir. Hollanda'nın tarım üretimi 25 milyar dolar, ihracatı ise 98 milyar dolardır. Alım, satım ve 'lojistik hub' olduğundan ciddi bir katma değer yaratmıştır. Bizim yakın pazarlarımız 20 küsur trilyon dolarlık ki bundan daha fazla pay almalıyız."

- "Hububat ticaretiyle ilgili uluslararası şirket kurmak istiyoruz"



Hububat ticaretiyle ilgili uluslararası bir şirket kurmak istediklerini aktaran Pakdemirli, "Kamu ve özel sektör girişimiyle tamamen profesyonel yönetilecek şirketle, Ukrayna'dan, Rusya'dan, Kazakistan'dan tüm hububatı bu şirket pazarlayacak. Türkiye de lojistik üssü olacak." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, Bakanlık olarak tarımı ve hayvancılığı tekrardan değerli kılacak eğitim projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, YÖK Başkanı ile bu konuda görüşmeler yaptıklarını ve yakın zamanda bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

- "Sudan'da çok seviliyoruz, bunu avantaja çevirmeliyiz"

Tarımda planlamayla ilgili meteorolojiden daha fazla yararlanacaklarının altını çizen Pakdemirli, "Yeni başladığımız ürün takip masalarında, meteorolojik modellemeler ve rekolte tahminleriyle, gıda arz güvenliğimizi sağlayacağız ve gıdadaki enflasyonu dizginleyeceğiz." dedi.

Sudan'da kiralanan tarım arazilerine yatırımcı beklediklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Burası Afrika'ya açılan kapıdır. Sudan'da çok seviliyoruz, bunu avantaja çevirmemiz lazım. Doğru işleri yaparsak, hem Türkiye'nin hem Sudan'ın hem de üçüncü ülkelerin ihtiyaçlarını görmek mümkün. Son derece verimli topraklar. Yakın bir zamanda toprakları iş adamlarımızın kullanıma açıyoruz."