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TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası

- TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası 7 bakanın katılımıyla gerçekleştirildi

TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası
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ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası toplandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen şuraya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile diğer bakanlıkların bakan yardımcıları katıldı.

Toplantıda 61 sektör meclisi temsilcileri söz alarak, sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini sundu.

Şuraya bine yakın iş insanı katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TOBBTürkiye Sektörel Ekonomi Şurası
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