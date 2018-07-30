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TOBB ve ATO'dan Bakan Pekcan'a ziyaret

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyetle görüştü

TOBB ve ATO'dan Bakan Pekcan'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Pekcan, Bakanlığın toplantı salonunda gerçekleşen kabulde, Baran başkanlığındaki ATO heyeti ve Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Mülga Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının birleştirilmesinin iş dünyasına olumlu yansımaları olacağına işaret eden Pekcan, birlik ve odadan gelecek önerilere her zaman açık olduklarını dile getirdi.

Görüşme, basına kapalı devam etti.



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ATORuhsar PekcanTOBB
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