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TOBB'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Bu yanlış karardan bir an önce dönülmelidir. ABD yönetimini sorumlu davranmaya davet ediyoruz" - "ABD'nin bu kararına karşı devletimizin ve bakanlarımızın yanındayız"

TOBB'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD'nin Türkiye'nin iki bakanına yönelik yaptırım kararına ilişkin olarak, "Bu yanlış karardan bir an önce dönülmelidir. ABD yönetimini sorumlu davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin söz konusu yaptırım kararına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkinin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ABD ilişkileri güçlü geleneklere, dostluk, müttefiklik, stratejik ortaklık ve karşılıklı yarara dayalı olarak, başarılı bir geçmişe sahiptir. İlişkiler geçmişte çok çetin sınavları başarıyla geçmiştir. Bu çerçevede, Trump yönetiminin tüm uluslararası hukuk veya uygulamalara aykırı olarak aldığı yaptırım kararını kabul etmek mümkün değildir. ABD'nin bu kararına karşı devletimizin ve bakanlarımızın yanındayız. Bu yanlış karardan bir an önce dönülmelidir. ABD yönetimini sorumlu davranmaya davet ediyoruz."

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