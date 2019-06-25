Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon seminer dünya
“Motorcu Dostu Trafik“ projesi İzmir'de devam ediyor
“Motorcu Dostu Trafik“
“Çin'de her yerde Türk mermeri kullanıyoruz“
"Mermerin başkentiyiz"
Aksa Jeneratörden Mozambik'e yardım eli
Mozambik'e yardım eli
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Hoş geldin kayısı!
Hoş geldin kayısı!

TOBB'dan "Ankara Halk Ekmek yönetimine ilişkin" açıklama:

- "Ticaret sicili faaliyetleri Ticaret Bakanlığı gözetim ve denetiminde ildeki ticaret odası veya ticaret sanayi odası bünyesinde yürütülmektedir" - "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ticaret sicil faaliyetleri ile doğrudan ilişkisi yoktur"

TOBB'dan
banner17

ANKARA(AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) ticaret sicili faaliyetlerinin Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde ilgili ildeki ticaret odası veya ticaret sanayi odası bünyesinde yürütüldüğü belirtilerek, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ticaret sicil faaliyetleri ile doğrudan ilişkisi yoktur." ifadesi kullanıldı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı internet siteleri ve sosyal medyada "Yavaş'a ilk engel Hisarcıklıoğlu'ndan: Yeni Halk Ekmek yönetimine sicil onayı yok" başlığıyla yer alan haber ve değerlendirmelerde, TOBB ile Birlik Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu aleyhinde haksız ithamların yer aldığı ve bu nedenle açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu bildirildi.

Ticaret sicili faaliyetlerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 24'ncü maddesi hükümlerine göre Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde ilgili ildeki ticaret odası veya ticaret sanayi odası bünyesinde yürütüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret sicil müdürlükleri, ilgili kanunun ve Ticaret Bakanlığının yayımladığı düzenlemelere ve talimatlara göre işlem tesis etmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ticaret sicil faaliyetleri ile doğrudan ilişkisi yoktur. Ancak, çıkan haberler üzerine yaptığımız incelemede, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ Yönetim Kurulunun tesciline ilişkin talebin, iddia edildiği gibi, TOBB'a değil Ankara Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapıldığı tespit edilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün de Ticaret Bakanlığının ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgi yazısında 'belediyelerin ortak veya yönetici olduğu şirketlere ilişkin temsilci görevlendirme yetkisinin belediye meclislerinde olduğu ve buna göre işlem tesis edilmesi gerektiği' talimatı doğrultusunda işlem tesis ettiği öğrenilmiştir."



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TOBB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5