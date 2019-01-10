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TOBB'dan "KOBİ Değer Kredisi"ne destek

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'lerimiz için önemli bir müjde olmuş, reel sektörümüzün moralini artırmıştır" - "KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanı artacak, ekonomik aktivite canlanacak, istihdam, üretim ve ihracat bundan olumlu etkilenecektir"

TOBB'dan
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ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi'nin, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'ler için önemli bir müjde olduğunu, reel sektörün moralini artırdığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, 13 bankanın katılımıyla hayata geçirilen "KOBİ Değer Kredisi" destek paketini olumlu bulduklarını belirterek, bu sayede KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanının artacağını, ekonomik aktivitenin canlanacağını, istihdam, üretim ve ihracatın da bundan olumlu etkileneceğini ifade etti.

Bakan Albayrak tarafından açıklanan kredinin finansman sıkıntısı yaşayan KOBİler için önemli bir müjde olduğunu, reel sektörün moralini artırdığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"İstihdam ve enerjiden sonra hayata geçirilen yeni finansman desteğiyle firmalarımızı bu kritik dönemde yalnız bırakmadıklarını gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakan Albayrak'a ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz."

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KOBİ Değer KredisiRıfat HisarcıklıoğluTOBB
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