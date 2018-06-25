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TOBB'dan seçim değerlendirmesi

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanıdır"

TOBB'dan seçim değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, "Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanıdır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Seçimlerden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı tebrik eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, "Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın tamamına yakınının Mecliste temsil edilecek olmasının da ayrıca sevindirici olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni yönetim sistemi, ülkemizde istikrar ve güvenin daha da güçlenmesi açısından büyük bir fırsattır. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde güven ve istikrar yatıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yeni dönemde bu güven ve istikrarla yeni bir sıçrama gerçekleştirmek mümkündür. Ülkemizde son 3 yılda 4 farklı seçim süreci yaşadık. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanıdır."

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Cumhurbaşkanı Ve 27. Dönem Milletvekili SeçimleriTOBB Başkanı Rifat HisarcıklıoğluTürkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB)
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