TOBB'dan S&P kararına tepki

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P), Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin, "Türkiye ekonomisi 2017'de gösterdiği yüksek büyüme, istihdam ve ihracat artışıyla güçlü ve sağlam yapısını ortaya koymuştur. Dolayısıyla alınan bu karar Türkiye ekonomisinin durumunu eksik ve yanlış yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, S&P'nin Türkiye'nin kredi notu kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

S&P tarafından Türkiye'nin kredi notunun "BB-"ye düşürülmesi kararının eksik bilgi ve yanlış değerlendirme sonucu alındığına inandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ekonomisi 2017'de gösterdiği yüksek büyüme, istihdam ve ihracat artışıyla güçlü ve sağlam yapısını ortaya koymuştur. Dolayısıyla alınan bu karar Türkiye ekonomisinin durumunu eksik ve yanlış yansıtmaktadır. Türk iş dünyası olarak buna en güzel tepkiyi, bu haksız analizi dikkate dahi almadan, tüm olumsuz tezviratlara kulağımızı tıkayıp, ekonomik faaliyetlerimizi artırmaya devam ederek vereceğiz." görüşünü paylaştı.

Hisarcıklıoğlu, bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyüme oranıyla tüm kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları yanlış hesapların ortaya çıkacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Beklentimiz ve hedefimiz, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla ekonomideki büyümeyi yüzde 7'nin üzerinde gerçekleştirmiş olmaktır. Bu sayede Türkiye olumsuz beklenti içinde olanların tahminlerini bir defa daha boşa çıkartacak. Türkiye'nin ne kadar dinamik ve üretken olduğunu bir kez daha ispatlayıp, tüm dünyaya çok güçlü bir mesaj vermiş olacağız. Türkiye ekonomisi 2017'de gösterdiği yüksek büyüme, istihdam ve ihracat artışıyla güçlü ve sağlam yapısını ortaya koymuştur."