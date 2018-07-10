TOBB'dan yeni kabineye kutlama mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, iş dünyası kökenli ve icracı isimlerden oluşan yeni hükümetimizle büyük Türkiye'nin inşası başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yayımladığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini kutladı ve başarılar diledi.

Cumhurbaşkanının güçlü liderliğinde iş dünyası kökenli ve icracı isimlerden oluşan yeni hükümetle büyük Türkiye’nin inşasının başlayacağını belirten Hisarcıklıoğlu, milletin iradesiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen başlamasının ülkedeki istikrarı ve güveni daha da güçlendireceğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni kabinenin önümüzdeki bu yeni döneme uygun şekilde icracı isimlerden oluşmuş olduğunu memnuniyetle öğrendik. Özellikle iş dünyamızdan kişilerin hükümette yer almasını çok önemli görüyoruz. Yeni Ticaret Bakanımızın TOBB camiasından çıkmasından ayrıca gurur ve mutluluk duyduk. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız sayın Ruhsar Pekcan, iş dünyasının içinde yetişmiş, üst düzey yöneticilik yapmış, ekonomiyi yakından bilen, çok kıymetli bir iş kadınıdır. İş dünyamızın temsiliyeti, karar alma süreçlerini hızlandıracak ve yapısal reformların hayata geçirilmesini sağlayacaktır.

Türk iş dünyası olarak Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ve çok değerli isimlerin yer aldığı yeni kabinesiyle Türkiye’nin yeni bir sıçrama gerçekleştireceğine ve 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanıdır."

