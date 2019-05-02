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TOBB'un 75. Genel Kurulu sona erdi

- Genel Kurul'da geçen yıla ilişkin bütçe harcamaları ve kesin hesabı ile yönetim kurulu ibra edildi

TOBB'un 75. Genel Kurulu sona erdi
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ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 75. Genel Kurulu'nda 2018 yılına ilişkin bütçe harcamaları ve kesin hesabıyla yönetim kurulu ibra edildi.

Birliğin, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 75. Genel Kurulu'nda, açılış konuşmalarının ardından ilgili komisyonlar sunum yaptı.

Sunumlardan sonra gerçekleştirilen oylamada 2018 yılı bütçe harcamaları ve kesin hesap dönemiyle yönetim kurulu ibra edildi.

Genel Kurul toplantısı, 2020 bütçe tekliflerinin kabul edilmesinin ardından sona erdi.

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75. Genel KurulTOBBTürkiye Odalar Ve Borsalar Birliği
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