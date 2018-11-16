TOBTİM'den Andrey Karlov Vakfı'na ofis desteği

İZMİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezleri AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2016'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov adına kurulan vakfa, Moskova'daki Türk Ticaret Merkezi içinde çalışma ofisi tahsis ettiklerini bildirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten TOBTİM Başkanı Ender Yorgancılar, yaptığı açıklamada, Türk-Rus ilişkilerini yalnızca siyasi ve ekonomik olarak değil iki ülke halkları arasındaki kültür ve dostluk bağlarını da kuvvetlendirmek suretiyle her alanda daha ileri taşımakta kararlı olduklarını belirtti.

TOBB ve TOBTİM olarak görevi boyunca aynı amaç doğrultusunda büyük çabalar sarf eden Andrey Karlov'un anısını yaşatmak istediklerini kaydeden Yorgancılar, "Bu vesileyle TOBTİM'in Moskova'daki Arkadia Türk Ticaret Merkezi içinde yer alan bir ofisi Karlov Vakfı'na bedelsiz tahsis ettiğimizi bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.