Tofaş, AB Ar-Ge yatırımları sıralamasında 3’üncü kez zirvede

İSTANBUL (AA) - Tofaş, Avrupa Birliği haricinde Amerika, Japonya, Çin, Kuzey Kore, İsviçre gibi 20 ülkeyi kapsayan ve en büyük ölçekte Ar-Ge yatırımı yapan ilk 2 bin 500 şirketin yer aldığı listenin 2016 mali yıl sonuçlarına göre, üst üste üçüncü kez Türkiye'nin en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirketi oldu.

Tofaş'ın açıklamasına göre Avrupa Komisyonu çatısı altında yer alan Ortak Araştırma Merkezi, endüstriyel Ar-Ge yatırımı yapan şirketlerin 2017 yılı skor listesini açıkladı.

Tofaş, Avrupa Birliği haricinde Amerika, Japonya, Çin, Kuzey Kore, İsviçre gibi 20 ülkeyi kapsayan ve en büyük ölçekte Ar-Ge yatırımı yapan ilk 2 bin 500 şirketin yer aldığı listenin 2016 mali yıl sonuçlarına göre, üst üste üçüncü kez Türkiye'nin en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirketi oldu. Bir önceki yıl 182.5 milyon avroluk Ar-Ge yatırımıyla listenin 547'nci sırasında yer alan Tofaş, 2016 yılında Ar-Ge harcamalarını, araştırma sonuçlarına göre yüzde 31 oranında artırarak 204.2 milyon avroya ulaştırıyor. Bu sonuçla listede 12 basamak birden yükselme başarısı gösteren Tofaş, 2 bin 500 büyük ölçekli şirket arasından 535'inci sırada yer aldı.



- Cironun yüzde 5,2’si Ar-Ge'ye



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, Ar-Ge yatırımları konusunda üç yıldır üst üste Türkiye'nin lider şirketi konumunda olmaktan gurur duyduklarını kaydetti

Eroldu, Tofaş'ın Ar-Ge faaliyetlerine verdiği yüksek değere dikkat çekerek, "Tofaş olarak 2016 yılında ciromuzun yüzde 5,2'sini Ar-Ge'ye ayırdık. Ar-Ge yatırımlarımızın artışında son dönemde devreye aldığımız yeni ürün projelerimizin de önemli bir etkisi oldu. Listede üst üste üçüncü kez Türkiye'nin en çok Ar-Ge yatırımı yapan firması olarak girmiş olmamız ise Tofaş olarak Ar-Ge faaliyetlerine verdiğimiz değerin önemli bir göstergesi" değerlendirmesinde bulundu.

Tofaş'ın 700 kişiye yakın ekibiyle Ar-Ge faaliyetlerini sürdürdüğünü ve üretimlerinin yaklaşık yüzde 75'ini ihraç ettiklerinin bilgisini veren Eroldu şunları kaydetti:

"Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) EMEA Bölgesi’ndeki iki büyük Ar-Ge merkezinden birisi olmaktan hareketle ihracatımızın en önemli modelleri olan Fiat Egea, Doblo ve Fiorino'nun ürün geliştirme süreçlerinde kademeli olarak rolümüzü arttırdık. Son olarak, Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde 40 ülkeye ihraç ettiğimiz ve ürün geliştirme sürecine liderlik ettiğimiz Fiat Egea model ailesinin gördüğü talep, Ar-Ge faaliyetlerimizin küresel rekabetçiliğimizdeki rolünün ve yarattığı ihracat hacminin en güncel örneği oldu."