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Tofaş'ın müşteri memnuniyetine uluslararası iki altın ödül

- Tofaş Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu: - "Müşteri memnuniyetinde de öncü çalışmalara imza atıyoruz. Contact Center World Awards'ta iki ayrı kategoride birincilik ödülü almamız bizi son derece mutlu etti"

Tofaş'ın müşteri memnuniyetine uluslararası iki altın ödül
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İSTANBUL (AA) -Tofaş, uluslararası ölçekte en prestijli çağrı merkezi ödülü olan Contact Center World Awards'ta (İletişim Merkezi Dünya Ödülleri) iki ayrı kategoride birincilik ödülüne layık görülen tek otomotiv şirketi oldu.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre şirket Contact Center World Awards'ın EMEA Bölgesi'nde "En İyi İletişim Merkezi" ve "En İyi Müşteri Hizmeti" olmak üzere iki ayrı kategoride birincilik ödülü kazandı.

Türkiye'nin beşinci büyük sanayi kuruluşu Tofaş'ın Contact Center World Awards'ta iki ayrı kategoride birincilik ödülüne layık görülen tek otomotiv şirketi olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, şirketin üretimde ve ihracatta çıtayı yükseltmeye devam ettiğini belirterek, "Müşteri memnuniyetinde de öncü çalışmalara imza atıyoruz. Contact Center World Awards'ta iki ayrı kategoride birincilik ödülü almamız bizi son derece mutlu etti. Bu alanda da otomotiv sektöründe değer yaratan öncü uygulamalarımıza devam edeceğiz. Otomotiv sektöründeki liderliğimizi müşteri memnuniyetine yönelik uzmanlığımızla ayrı bir yere taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kulladı.

Eroldu, Tofaş'ın hayata geçirdiği uygulamalarla birçok kurum ve kuruluş için ilham kaynağı olduğunu kaydederek, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlarını bir adım ileriye taşımak adına 2016 yılında Bursa'da hayata geçirdikleri Müşteri İlgi Merkezi (MİM) ile sektörde dijital dönüşüme öncülük ettiklerini anımsattı.

Eroldu, şunları kaydetti:

"Tofaş olarak, üretimde ve ihracatta çıtayı yükseltiyor, müşteri memnuniyetinde de öncü çalışmalara imza atıyoruz. Gerek Bursa'daki fabrikamızda üretimini gerçekleştirdiğimiz Fiat ve Fiat Professional ürün gamındaki modellerimizin, gerekse çatımız altında temsil etmekte olduğumuz Alfa Romeo ve Jeep markalı araçlarımızın kullanıcılarına 7/24 kesintisiz hizmet sunuyoruz. Şirket olarak en önemli değerin insana olan yatırım olduğu gerçeğinden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızla bu alanda da otomotiv sektöründe öncü olmaya devam edeceğiz."



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