Tofaş’tan Vakko’ya Elektrikli Doblo

İSTANBUL (AA) - Tofaş tarafından özel olarak geliştirilen Fiat Doblo’nun elektrikli versiyonu Vakko’ya teslim edildi.

Tofaş'dan yapılan açıklamaya göre, Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilen Fiat Doblo’nun, Tofaş tarafından özel olarak geliştirilen elektrikli versiyonu Vakko’ya teslim edildi. Tamamen elektrikli bir motora sahip olan ve 30 kilowatlık batarya ile donatılan iki adet elektrikli Fiat Doblo Cargo, Vakko’nun İstanbul’daki şehir içi operasyonlarında kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, Tofaş Ar-Ge olarak önemli bir bilgi birikimine sahip olduklarını belirtti.

Eroldu, "Avrupa Komisyonu çatısı altındaki Ortak Araştırma Merkezi verilerine göre Türkiye’nin son üç yıldır Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan şirketi konumundayız. Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde farklı elektrikli sürüş sistemleri ve batarya teknolojileri ile elektrikli araca özgü güvenlik, verim ve konfor uygulamaları konusunda birçok araştırma çalışmalarına ayrıca önem veriyoruz. Müşteri deneyimi çevresinde kurgulanmış bir geleceğe hazırlanmak üzere yaptığımız bu çalışmalar Ar-Ge’mizin yetkinliğini ortaya koymak ve geliştirmek adına çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında geliştirilen elektrikli Fiat Doblo da, Ar-Ge’nin geleceğe yönelik çalışmalarından biri olduğunu ifade eden Eroldu, gelecekteki yıllarda elektrikli araç pazarının belirgin bir olgunluğa eriştiğinde, geliştirdikleri rekabetçi araçlarla topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Eroldu, bu doğrultuda da yeni ürün fırsatlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek,"İki elektrikli aracımızı Vakko firmasına test amaçlı kullanmak üzere teslim ettik. Kendilerinin değerli yorumları Tofaş Ar-Ge çalışmalarında dikkatle değerlendirilecek. Bu işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.