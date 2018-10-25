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Tohumculardan enflasyonla mücadeleye indirim desteği

- Türkiye Tohumcular Birliği, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında tohum, fide, fidan ve süs bitkileri fiyatlarında farklı oranlarda indirime gidecek

Tohumculardan enflasyonla mücadeleye indirim desteği
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ANKARA (AA) - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), bağlı alt birlikleri ve üyelerinin desteğiyle Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında ülke genelinde tohum, fide, fidan ve süs bitkileri fiyatlarında farklı oranlarda indirim yapma kararı aldı.

TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde yürütülen Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediklerini belirterek, 7 alt birlik ve üyeleriyle enflasyonla mücadeleyi sahipleneceklerini, firmaların en geniş şekilde katılımı için çalışacaklarını bildirdi.

Programı makro ekonomik istikrar için son derece önemli bulduklarını ve desteklediklerini belirten Yılmaz, "Artan enflasyon, tüm sektörlerde olduğu gibi çiftçimizin girdi ve finansman maliyetlerini artırmakta, tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlik, yüksek faiz ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türkiye tohumculuk sektörü, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergileyecek, elini taşın altına koyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, tohum, fide, fidan ve süs bitkilerinde değişen oranlarda indirim yapma kararı aldıklarına işaret ederek, "Özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre değişen fiyatlarla satılan tohum, fide ve süs bitkilerinde tek bir indirim oranı vermek mümkün değil ancak her ürün grubunda indirimler yapacağız. İnanıyoruz ki bu indirimler çiftçimiz için yeni bir can suyu olacaktır." ifadesini kullandı.

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