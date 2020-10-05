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Tohumdan sofraya yolculuğu anlattı

Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından yayımlanan Tohum Saçan Şapkam okurlara tohumları tanıtırken bir yandan da severek yediğimiz meyve ve sebzelerin nasıl yetiştiğini basitçe anlatıyor. Mevsimlere bölünmüş olan kitapta her ay için seçilen bir meyve ve bir sebze, tohumundan soframıza gelene kadarki yolculuğuyla tanıtılıyor.

Tohumdan sofraya yolculuğu anlattı

Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından yayımlanan Tohum Saçan Şapkam; tohumları tanıtırken bir yandan da severek yediğimiz meyve ve sebzelerin tohumundan soframıza gelene kadarki yolculuğunu basitçe anlatıyor. Kitap bizi mevsimine göre beslenme, doğanın dengesi üzerine düşündürüyor ve her ay için verilen küçük tariflerle sofralarımızı renklendiriyor

Güneş’in tohum saçan bir şapkası vardır. Şapkası gökyüzünde süzülürken tohumlar teker teker toprağa düşer, beslenir, büyürler. Güneş de bize onların neye benzediğini ve nasıl meyve sebzeye dönüştüklerini anlatır.

Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından yayımlanan Tohum Saçan Şapkam okurlara tohumları tanıtırken bir yandan da severek yediğimiz meyve ve sebzelerin nasıl yetiştiğini basitçe anlatıyor. Mevsimlere bölünmüş olan kitapta her ay için seçilen bir meyve ve bir sebze, tohumundan soframıza gelene kadarki yolculuğuyla tanıtılıyor.

DOĞANIN DENGESİNİ HATIRLATIYOR

Geri dönüşümden ileri dönüşüme, sıfır atıktan kompost ve bahçeciliğe kadar pek çok konuyu çocuklara anlatmaya devam eden yazar Sima Özkan, “Tohum Saçan Şapkam” kitabı ile mevsimine göre ve sağlıklı beslenme, doğanın dengesi, tüketim alışkanlıklarımız gibi konular üzerine düşündürüyor. Her ay için verdiği küçük tariflerle sofralarımızı renklendiriyor. Kübra Teber’in resimleri ise doğanın hayranlık uyandıran işleyişini rengârenk detaylarla gösteriyor.

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