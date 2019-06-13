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Tokat kirazında yeni hedef Orta Doğu ülkeleri

- Tokat'ta yetiştirilen ve Rusya, Ukrayna, Gürcistan ile Avrupa ülkelerine gönderilen kirazın Orta Doğu ülkelerine de ihraç edilmesi için çalışma başlatıldı - Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik: - "Orta Doğulu iş adamlarını Tokat'a getirmek için birtakım çalışmalarımız olacak. Özellikle tarım ürünleriyle alakalı en ciddi pazarımız Orta Doğu'dur"

Tokat kirazında yeni hedef Orta Doğu ülkeleri
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TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta yetiştirilen ve Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Almanya, Hollanda, İtalya gibi ülkelere gönderilen kirazın Orta Doğu ülkelerine de ihraç edilmesi hedefleniyor.

Kentte 5 bin dekar alanda üretilen kirazdan yılda 9 bin ton civarında rekolte elde ediliyor. İl genelinde "ziraat 0900" başta olmak üzere napolyon, lambert, vink ve stella gibi kiraz türleri üretiliyor. Tokat'ta üretilen kirazın yaklaşık yüzde 60'ı ihraç ediliyor.

Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Almanya, Hollanda, İtalya gibi ülkelere ihraç edilen Tokat kirazının Orta Doğu ülkelerine de gönderilmesi için Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bir süre önce Orta Doğu ülkelerinden gelen heyet, kentteki kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu.

- "Geçen seneden beri 7 Orta Doğu ülkesinde sunumlar yaptık"

Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kirazın Tokat ekonomisine önemli katkı sağlayan meyveler arasında yer aldığını söyledi.

Tokat ekonomisinin en büyük girdisinin tarım ürünleri olduğuna işaret eden Çelik, "Tarım ürünleri ile ilgili güzel bir sezon yaşıyoruz. Allah'a şükür, herhangi bir doğal afetle karşılaşmadık. Mahsulümüz son derece iyi. Tabii mahsulün iyi olması yetmiyor. Pazara açılması için birtakım çalışmaların da yapılması gerekiyor." dedi.

Tarım ürünlerinin ihracatı ile ilgili çalışma yürüttüklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl geniş pazarlar oluşturmaya çalışacağız. Daha ciddi çalışmalar yapacağız. Tokat'ın ihracata gönderdiği en ciddi kalemlerden biri kiraz. Bu kapsamda üreticiyle ihracatçı firmalarımızı buluşturduk. Geçmişte yaşanan sorunların yaşanmaması için nelerin yapılması lazım, bunları tartıştık. İhracata dönük altyapı çalışmalarını da yapacağız. Önümüzdeki yıllarda ciddi bir hamle yapmayı düşünüyoruz. Bu hamle, Tokat ekonomisini ayağa kaldıracak. Geçen seneden beri 7 Orta Doğu ülkesinde TSO olarak sunumlar yaptık. Orta Doğulu iş adamlarını Tokat'a getirmek için birtakım çalışmalarımız olacak. Özellikle tarım ürünleriyle alakalı en ciddi pazarımız Orta Doğu'dur."

Kiraz üreticisi Niyazi Şen de hasada bayram öncesi başladıklarını aktararak, "Son günlerde kiraz hasadı yoğunlaştı. Şu aralar kirazın kilogramı 3 ila 4 lira arasında satılıyor." ifadesini kullandı.

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