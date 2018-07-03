TOKİ Şanlıurfa Maşuk Konutları teslim ediliyor

İSTANBUL (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa Maşuk'ta inşa edilen konutlar teslim edilmeye başlandı.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Maşuk'ta az katlı yatay mimari anlayışla, kentin sosyal, kültürel, coğrafi özelliklerini barındıran yerel mimari ve geleneksel mahalle modeliyle inşa edilen konutlar teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, Maşuk bölgesinde bugüne kadar 6 bin 307 konutu hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"TOKİ olarak Şanlıurfa Maşuk bölgesinde yoğun bir konut üretimi gerçekleştiriyoruz. Yerel ve yatay mimari ile inşa ettiğimiz konutlarımız semt sakinleri ile esnafın iç içe olduğu mahalle kültürünü yansıtıp yeni bir yaşam alanı olacak. Maşuk bölgesinde yaklaşık olarak 3 bin konutumuzun inşası hızla devam ediyor. İnşasını tamamladığımız 528 konutumuzu 2-27 Temmuz'da hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza yeni yuvalarında sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam dilerim.

Şanlıurfa Maşuk projesini, canlı bir kentsel yaşam ve sosyal altyapılara erişim kolaylığı ile semt kültürünü yansıtacak bir yaklaşım ile inşa ettik. Bölgede konut ihtiyacını karşılamanın ötesinde yeni yerleşim alanları, yeni bir şehir oluşturuyoruz. Kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkımızın beklentilerine yanıt veren, güçlü fiziki, sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları inşa ediyoruz."

Turan, yerleşim içinde, gezinti, dinlenme ve alışveriş noktalarından meydana gelen geniş bir cadde oluşturulduğunu, ana ticaret aksı esas alınan çalışmada, meydan ile ticaret aksının bütünleştirildiğini, yerel dokuya uygun meydan içeriğinin, ticari ve sosyal donatılarla bir alt merkez olarak tasarlandığını belirtti.

Bölgede bütün konutlar tamamlandığında yaklaşık 30 bin kişinin yaşayacağı yeni bir yaşam alanı oluşacağını aktaran Turan, teslimine başlanan 528 konutun, bölge sakinlerinin farklı daire büyüklüğü talebi dikkate alınarak 3+1 ve 4+1 planda inşa edildiğini bildirdi.





- Konutlarda yöresel taşlar kullanıldı





Ergün Turan, konut içi planlamada, konforlu ve günün ihtiyaçlarına yanıt veren, vatandaşlara pratik yaşam alanları sunan ve bireysel kullanıcı beklentilerine yanıt verebilecek bir projelendirme yaptıklarını belirterek, konutları, vatandaşların beklentileri ve alışkanlıkları doğrultusunda geniş balkonlu ve yöresel taşlar kullanarak inşa ettiklerini bildirdi.

Proje kapsamında, cami, ticari alanlar, çok amaçlı salon ve sosyal hayata katkı sağlayacak diğer sosyal donatıları da inşa ettiklerini kaydeden Turan, şu bilgileri verdi:

"Konut bölgemizde ayrıca, vatandaşlarımızın günlük ihtiyacını karşılayacak 76 dükkan inşa etik. Cadde üzerindeki yapıların zemin katlarına inşa ettiğimiz dükkanlarla, kendi ekonomisini geliştiren, mahalleye özgü yerel ve dinamik bir ticari hayat hedefledik. Mahalle konseptinde hazırlanan projede, geleneksel mahallelere yakın bir yerleşim planı oluşturulmaya çalışıldı.

Projenin konut yapılanmasında, yapı adaları ve avlular ile donatı alanları entegre edildi. Yapı adalarının iç avlu ve bahçelerinde oturma alanları, basketbol sahaları, kamelyalar, açık otopark, engelli otoparkları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarını bütünlüklü bir yerleşimi yansıtacak şekilde inşa ettik. 'Ortak alan' fikri üzerine biçimlendirilen ve her yaş grubunun ihtiyacına yanıt verecek donatı alanları ve peyzaj uygulamalarında, yöreye özgün disiplinleri kullandık."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, toplam yeşil alanın 35 bin 592 metrekare olduğu projede, 327 adet yapraklı ve ibreli ağaç, 926 adet çalıdan oluşan peyzaj alanı yapıldı. Projede ayrıca, fitness alanı da inşa edildi.







