TOKİ’den 50 bin sosyal konut hamlesi

İSTANBUL (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 bin konutun, 32 bin 198’inin 2+1, 17 bin 802'sinin ise 3+1 olduğunu belirterek, "Alt gelir grubu vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmelerini sağlamak bakımından, 2+1 konut sayısı yüzde 64." dedi.

Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde müjdesini verdiği, 67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesinin ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı.



6 Mart itibarıyla talep toplanmaya başlandıklarını bildiren Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun süredir ısrarla kültüre, tarihe, insana ve tabiata uygun bir şehircilik vurgusu yaptığını anımsattı.



Bulut, bu talimat doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalara başladıklarını belirterek, vatandaştan gelen talepler ve bizzat yerinde yapmış oldukları tespitler ile konut açığı olan yerleri belirlediklerini anlattı.

Projelerin hazırlanması sürecinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de etkisiyle arsa tahsislerinde ve planlama aşamasında hızla tamamladıklarının altını çizen Bulut, bu yeni projelerin insanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak, az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacağını vurguladı.

Bulut, ayrıca doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, sosyal donatıları bulunan, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen yani çevreye uyumlu projeler olacağını belirterek, projelerde önem ve öncelik verdikleri konulardan bir tanesinin de mutlaka binaların az katlı olması olduğunu ifade etti.





- "(50 bin konutun) Yüzde 64'ü 2+1, yüzde 36'sı 3+1 "





Artık bina kat sayılarını tanımlarken, görünür bina kat sayısını esas aldıklarını ve bodrum katları da normal kat olarak değerlendirdiklerini aktaran Bulut, kot farkından kaynaklanan, silüeti çirkinleştiren yapıların projelerinde görülemeyeceğini vurguladı.



Bulut, bu konuda İstanbul Ayazma'daki proje gibi bazı çok katlı projelerin de revize edilerek, tabiat-şehir ve insan dengesini gözeten az katlı, yatay mimari projeler haline getirildiğini bildirdi.



67 ilin dışında kalan diğer 14 ilde talep geldiği ve konut inşa edilebilecek alan olduğu sürece, bu projenin bu illerde de yapılabileceğini belirten Bulut, alt gelir grubu vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmelerini sağlamak bakımından, 2+1 konut sayısını yüzde 64 olduğunu bildirdi.



Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yüzde 64'ü 2+1, yüzde 36'sı 3+1 konut şeklinde. 50 bin konutun, 32 bin 198’i 2+1, 17 bin 802'si ise 3+1 şeklinde. 2+1 konutlarımız 75 metrekare ile 85 metrekare arasında değişmekte ve konut fiyatı 116 bin 400 liradan başlayıp, 13 bin 968 liradan başlayan peşinat miktarları ve 388 liralık aylık taksidi ile beraber 240 aya kadar vade seçeceği bulunmakta. 3+1 konutlarımız ise 110 metrekare ile 128 metrekare arasında değişmekte. Konut fiyatımız da 170 bin 720 lira. Peşinatı 17 bin civarında. Aylık taksidi 759 lira ve 180 aya kadar vadesi var. Görüldüğü gibi bugünün şartlarında bu fiyatlar kiranın bile altında. Dolayısıyla vatandaşlarımız kolaylıkla, rahatlıkla buradan konut sahibi olabilecek."







- "Talep toplama 19 Nisan’a kadar devam edecek"





Başvuru koşullarına da değinen Bulut, Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek şartı bulunduğunu belirterek, 2+1 konutlar için 25 , 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak şartının bulunduğunu bildirdi.



Bulut, 2+1 konutlar için hane halkı gelirinin 4 bin 500 liranın altında olması gerektiğini belirterek, bu rakamın İstanbul için 4 bin 800 lira olduğunu bildirdi.



Başvuruların Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla yapıldığını anımsatan Bulut, vatandaşların TOKİ’nin hem internet sitesine hem de çağrı merkezine yoğun ilgisinin olduğunu anlattı.



Bulut, bugünkü rakamlara göre 10 bin 820 başvuru olduğunu belirterek, çok yoğun bir ilgi olduğunu ve talep toplama işlemlerinin 19 Nisan’a kadar devam edeceğini bildirdi. Kontenjanı aşan talep olacağını öngördüklerini anlatan Bulut, fazla talep olması halinde noter huzurunda kura çekerek, hak sahipleri belirleyeceklerini söyledi.

Bulut, en geç 36 ay içinde konutları hak sahiplerine teslim edileceklerini belirterek, 2+1 konutların taksit ödemelerinin konut teslimlerinden sonra başlayacağını bildirdi.







- "Toplam maliyet toplam 10 milyar lira"





Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bulut, 50 bin sosyal konut projesinin toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar lira olacağını kaydetti. Bulut, projenin vatandaşları konut sahibi yapmanın yanında inşaat sektöründe istihdam sağlayacağını vurgulayarak, bir kısmı direkt bir kısmı da dolaylı olmak üzere projenin yüzde 50'sine yakın tutarının hem istihdam hem iş ortamı sağlayacağını anlattı.

TOKİ'nin mülkiyet edinme hakkı bulunduğunu anımsatan Bulut, projenin yapılacağı bütün arazilerin mülkiyetinin TOKİ’de olduğunu bildirdi.



Bulut, yeni bir yerleşim yaparken mahalle kültürünü yaşatabilecek mekanlar oluşturmayı ön planda tuttuklarını belirterek, bu 50 bin konutla Türkiye’ye örnek olacaklarını ifade etti. Talep öngörüsüne ilişkin soruya Bulut, "Başvuru sayısını tahmin edemiyorum. 50 binin 10 katına kadar da çıkabilir. Zaman içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız." yanıtını verdi.

Bulut, ilk günkü başvurulara bakıldığında, bütün projelere yoğun talep olduğunu belirterek, gazi ve engelli aileleri için başvuru oranlarına göre değerlendirme yapacaklarını aktardı.



Bundan sonra Türkiye’de yatay mimari ve mahalle kültürünü yaşatma fikrinden ödün vermeyeceklerini dile getiren Bulut, binaların 5 katı geçmeyeceğini vurguladı. Bulut, bir kişinin bir projeden fazlasına başvuru yapamayacağını vurgulayarak, ikinci başvuruları kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

TOKİ konutlarında alımların ardından satış yapanların olduğunun sorulması üzerine, Bulut, "2+1’de satış söz konusu değil. Belki 3+1 için de bu şartları getirebiliriz. Sözleşme aşamasında bu kriterler konacak. Tek amacımız konut sahibi olamayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak. Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz." dedi.





















