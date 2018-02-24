TOKİ'den turizm çalışanlarına müjde

İSTANBUL (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların yanı sıra turizm sektöründe çalışan emekçiler için de yeni projeler geliştirdiklerini belirterek, projenin ilk etabında Antalya'da 583 konut inşa edeceklerini, ilk etap için ihaleyi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Karaman’da OSB işçilerini, Bursa ve Gaziantep'e basın mensuplarını, İzmir Çeşme’de turizm çalışanlarını kira öder gibi ev sahibi yaptıklarını anımsattı.

Projelerden bir diğerini Antalya’da hayata geçirdiklerini aktaran Turan, "Evi olmayan turizm sektörü çalışanları için yeni konutlar inşa edeceğiz. Alt gelir grubu turizm çalışanları kira öder gibi ev sahibi olacak. 250 ila 400 lira taksitle ve bu bedeli evlerine taşındıktan sonra ödemek kaydıyla ev sahibi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Turan, konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, Toplu Konut İdaresi olarak dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların yanı sıra turizm sektöründe çalışan emekçiler için de yeni projeler geliştirdiklerini kaydetti.

Bu kapsamda Antalya’da bin 900 konuttan oluşan proje geliştirdiklerini, projenin ilk etabında 583 konut inşa edeceklerini belirten Turan, "İlk etap için ihaleyi gerçekleştirdik. 50 bin 40 metrekarelik alan üzerinde tasarlanan projemiz, kültür tesisi ve diğer sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam merkezi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, TOKİ olarak artık, sosyal ihtiyaçlara cevap verecek, mahalle kültürünün oluşmasına imkan tanıyan projeler ürettiklerini, Antalya'ya inşa edilecek projenin de mahalle kültürünü yansıtacağını bildirdi.

Ergün Turan, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 3 tipte tasarlanan 13 blok olacak. Çocuk oyun alanı, basketbol sahası, gazebo ve bitkilendirme gibi donatı ve peyzaj uygulamalarını içeren konut alanı, görsel açıdan zenginlik sunan nitelikli yapısal ve bitkisel peyzaj elemanlarıyla zenginleşecek. Turizm çalışanlarımızın sağlıklı bir sosyal yaşam sürebilmesi için projemizi bütüncül bir yaklaşımla ele aldık. Projemizde sosyal etkileşimi destekleyecek kültür tesislerini de inşa edeceğiz. Proje kapsamında inşa edeceğimiz kültür merkezinde 8 atölye, kütüphane, sergi salonu, fuaye alanı ve 260 metrekare büyüklüğünde çok amaçlı salon yer alıyor. Binanın cephesinde yöresel ve geleneksel bir malzeme olan traverten kullanılırken, modern çizgiyi de yansıtmak amacıyla alüminyum güneş kırıcıları tercih ettik. Kullanıcıların odak noktası ve toplanma merkezi olarak tasarlanan tesisle, kültür ve sanat üretimlerine katkı sağlanmasını amaçladık. Proje alanında yer alan cami ise geleneksel ve modern çizgilerin harmanlandığı bir tasarım anlayışını yansıtacak."



