TOKİ'nin Manisa'daki projesi için kura çekimi

MANİSA (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yapımına başlanan 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin, bin 500 konuttan oluşan 2. etabında hak sahipleri çekilen kurayla belirlendi.

Yaklaşık 9 bin vatandaşın başvurduğu konutlar için kura çekimi Atatürk Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Dar gelirli vatandaşlara sunulan 2+1 büyüklüğünde 438 konuta 3 bin 500, orta gelirli vatandaşlara sunulan 3+1 büyüklüğündeki bin 62 konuta ise 5 bin 389 başvuru yapıldı.

Proje için 21 şehit yakını ve gazi, 400 de engelli vatandaş başvuruda bulundu.

Kura çekimi sırasında hak kazanan aileler büyük mutluluk yaşadı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, törende yaptığı konuşmada, Akgedik'te yepyeni bir şehir kurulduğunu söyledi.

Akgedik Yunuskent'te hedefin 5 bin 500 konut olduğunu belirten Çerçi, "Akgedik Yunuskent Projesi'ni 5 yıl içerisinde tamamlayacağız. 5 bin konutluk Gürle OSB Kent Projemizde de süreç devam ediyor. İşçi kardeşlerimizin de ev sahibi olmasına vesile olacağız. Meslek odalarımızın en büyük isteklerinden olan orta ölçekli sanayi projemiz de hız kazandı. Ev çıkan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çıkmayanlar da üzülmesin. Sırada diğer etaplarımız var. Onları da ev sahibi yapacağız." dedi.