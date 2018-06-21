TOKİ'nin Silivri konutlarına yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Silivri’de alt ve orta gelir katmanı için satışa sunulan 1356 sosyal konuta, başvuruların başladığı ilk üç günde yaklaşık 5 bin başvuru geldiğini bildirerek, "Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir." ifadesini kullandı.

Turan, yazılı açıklamasında, İstanbul Silivri'de alt ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sundukları 1356 konuta olan ilginin, sektördeki talep açısından önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul Silivri'de alt ve orta gelir katmanı için satışa sunulan 1356 sosyal konuta, başvuruların başladığı ilk üç günde yaklaşık 5 bin başvuru geldiğini kaydeden Turan, vatandaşların gösterdiği bu ilginin sektörün gelecekteki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Turan, sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini belirterek, konut talebinde bir azalma olmadığını, tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaştıklarını, bir yerde 300 konuta 3 bin talep geldiğini aktardı.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Turan, "Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur." değerlendirmesinde bulundu.





- Son başvuru tarihi 29 haziran





Ergün Turan, 934 konutun alt gelir grubuna, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara satılacağını, İstanbul Silivri'de konut sahibi olmak isteyenlerin başvurularını 29 Haziran’a kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiğini kaydetti.

Turan, başvuruların tamamlanmasından sonra 11-12 Temmuz'da yapacakları kura çekimiyle konut sahibi olacakların belirleneceğini bildirdi.

Alt gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşların bin TL, orta gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız ise 2 bin TL başvuru bedeli ile müracaatlarını gerçekleştirebileceğini aktaran Turan, kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerini 18 Temmuz'dan itibaren iade edeceklerini belirtti.

Dar gelirliye yönelik 2+1 nitelikte 934 konutun 198 bin TL ve 961 TL taksitle satışa sunulduğunu belirten Turan, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte satışa sunulan 422 konutun ise 285 bin TL ve 1.958 TL taksitle satışa sunulduğunu kaydetti.

Turan, ayrıca emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını belirterek, alt gelir grubunda satışa sunulan 934 konutun 234 adetinin emekli vatandaşlara verileceğini bildirdi.

Emekli vatandaşların satışa sunulan konutlara 25 bin TL peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabileceklerini bildiren Turan, "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine" kuraya girmeden konut alma hakkının da tanındığını vurguladı.





- Başvuru şartları





Satışa sunulan konutlara başvuru yapacak vatandaşların, daha önce hiçbir konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları ve İstanbul'da en geç 30 Haziran'dan itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Alt gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4 bin 800 TL olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Orta gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor."



