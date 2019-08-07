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Toksöz, Pernigotti fabrikasını kapatmayacak

İtalyan hükümeti tarihi Pernigotti çikolata fabrikasının kapanmamasını ve işçilerinin işten çıkarılmamasını istedi. Türk şirket Toksöz Grup ile masaya oturan hükümet, sendikalar ve yatırımcılar yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrikada çikolata ve dondurma üretimini gerçekleştirecek yatırımcı buldular.

Toksöz, Pernigotti fabrikasını kapatmayacak
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BBC Türkçe’nin İtalyan basınından aktardığı habere göre; İtalya’nın tarihi çikolata markalarından Pernigotti’nin bir Türk şirketine satılması sonrası ülkedeki fabrikasını kapatma kararının yol açtığı kriz, hükümetin devreye girmesiyle çözüldü. Novi Ligure’deki tarihi fabrikasının kapanmasını ve çalışanların işsiz kalmasını önlemek için anlaşma sağlandı. İtalyan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Pernigotti’yi satın alan Toksöz Grup temsilcileri, sendikalar ve olası yeni yatırımcılarla aylardır yürütülen müzakerelerin sonunda iki yeni İtalyan yatırımcının bulunmasıyla çözüme ulaşıldı.

Başbakan Yardımcısı: Bu bir tarihi anlaşma

Anlaşmaya göre Novi Ligure’deki tarihi fabrikada üretimin devam ettirilmesi için bir İtalyan yatırımcı (Giordano Emendatori) fabrikada dondurma üretimini, bir diğeri de (Spes) çikolata ve şekerleme üretimini üstlenecek. İtalya’da yayın yapan finans gazetesi Il Sole 24 Ore gazetesinin haberine göre Pernigotti markası ise Toksöz Grup’a ait kalacak.

Pernigotti vakasıyla yakından ilgilenen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio, bunu “tarihi bir anlaşma” diye niteledi. Bakanlıkta bir basın toplantısı düzenleyen Di Maio, özellikle Novi Ligure’deki tarihi Pernigotti fabrikasının çalışanlarının işsiz kalmasının önlenmesinin önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi:

"Vatandaşlar adına mutluyum"

“Bir marka için çalışan ve o markayı dünya çapında büyük bir marka haline getiren insanlar kovulamaz. Markayı elinde tutup da çalışanları evlerine göndermek ya da başka bir fabrikaya göndermek kabul edilemez. Pernigotti markası büyük bir dünya markasıysa bu Novi Ligure’deki işçiler sayesindedir.” Aynı zamanda koalisyon hükümetinin ortağı 5 Yıldız Hareketi’nin siyasi lideri de olan Di Maio, “Pernigotti’de hiç kimse işini kaybetmeyecek. Onlar adına da Novi Ligure’li tüm vatandaşlar adına da gerçekten mutluyum” dedi.

Toksöz kapatma kararı almıştı

1860’da kurulan Pernigotti markasını 2013’te satın alan Toksöz Grubu geçen yıl Kasım ayında, İtalya’nın kuzeyindeki Novi Ligure’de üretim yapan tarihi Pernigotti fabrikasını kapama kararı almıştı. Tarihi fabrikanın kapanması ve yaklaşık 100 fabrika çalışanının işsiz kalması ihtimali İtalya’da büyük tepkiye yol açmıştı. İtalyan hükümeti en üst düzeyde devreye girmiş, Pernigotti vakasının benzerlerinin bir daha yaşanmasını önlemek için köklü markaların korunması amacıyla bir kanun teklifi de hazırlanmıştı. Geçen Mart ayında bu kanun teklifini bir basın toplantısıyla duyuran Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, “İtalyan şirketlerini dişimizle, tırnağımızla ve yasalarla korumak istiyoruz. Kötü düşünmek istersek, bu çok uluslu Türk şirketinin Türkiye’de üretim yapıp, İtalyan markasını sahte “Made in Italy” damgasıyla İtalya’da satmak istediğini düşünebiliriz… Türkiye’de çikolata üretmek istiyorsan o zaman etiketine “Made in Türkiye” damgası basacaksın” demişti.

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