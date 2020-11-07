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Toparlanma U şeklinde olacak İstanbul’un önemi artacak

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in İstanbul'un önemini vurguladığı Dünya Pazarlama Zirvesi'nde (eWMS) çok önemli mesajlar verildi. Dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Philip Kotler de etkinlikte pandeki sonrası toparlanmanın U şeklinde olacağını söyledi.

Toparlanma U şeklinde olacak İstanbul’un önemi artacak

Dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olan İstanbul Ticaret Odası pandemi döneminde de önemli etkinlere imza atmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Philip Kotler ile başlatılan etkinlik pandemi döneminde de devam etti.

Dünya Pazarlama Zirvesi (eWMS), "Kritik Zamanlarda Fikirler" temasıyla dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Philip Kotler öncülüğünde pazarlamanın duayen isimlerini dijital ortamda bir araya getirdi. 48 saat süren zirveyi, 104 ülkede eş zamanlı olarak yaklaşık 2,5 milyon kişi takip etti.

Etkinlikte konuşan dünyaca ünlü pazarlama gurusu Prof. Philip Kotler, Kovid-19 sonrası toparlanma U şeklinde olabilir" dedi ve şöyle devam etti:

“Bütün işaretler bunu gösteriyor. Ekonomide tam istihdamın ve yıllık yüzde 2’lik ekonomik büyümenin gelecek 2 ile 4 yıl içerisinde sağlanacağını düşünüyorum. Kovid-19, geleneksel kapitalizmden sosyal kapitalizme geçişi teşvik ediyor."

Ses getiren zirvenin gerçekleşmesinde büyük emeği olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’te yaptığı konuşmada U dönüşü saptamasının ardından taşı gediğine koydu ve İstanbul’un öne çıkacağı mesajları verdi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç şöyle konuştu:

“Kovid-19 pandemisi sürecinde arz değer zincirinin yeniden düzenlenmesi başta olmak üzere, yeni stratejilerin uygulanmasına ihtiyaç var. Dijital dönüşümün sadece büyük şirketlerde değil KOBİ’lerde de uygulanabilir hale getirilmesi gerekiyor. Kovid-19 sonrası normale ve zor günlere dönük olarak, değer zincirini gözden geçirip yeniden yapılandırmak firmalarımız için elzemdir. İşletmelerimiz Kovid-19 sürecindeki tutum ve davranışları itibariyle liderlik ve yönetişimlerinin otokritiğini yapmalı. Bu arada hemen altını çizmek isterim pandemi sonrası İstanbul’un marka şehir olarak önemi daha da artacak. Deniz, demir ve karayolu taşımacılığı bakımından “hub” olma özelliğine sahip olan İstanbul’un jeo-stratejik açıdan da lojistik merkez olmaya çok elverişli olduğu daha net ortaya çıkacak.”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

Özgül Özkan Yavuz’dan çok önemli mesaj

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne göre turizmin geçen yıl küresel ticaretin yüzde 7'sini oluşturduğunu ve dünya çapında uluslararası turist girişlerinin geçen yıl 1,5 milyara ulaştığını anımsattı. Yavuz, "Güçlü stratejilere ihtiyacımız var. Birbirimizle dayanışma içinde olmalıyız. En önemlisi, temkinli iyimserliğimizi korumalıyız. Sürdürülebilir turizm politikalarını sürdürebilirsek, bu pek çok alanda önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu salgın hepimiz için gerçeklik kontrolü haline geldi" dedi.

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