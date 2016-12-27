Topçam Barajı elektrik üretimine başladı

ORDU (AA) - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yapımı 2008 yılında tamamlanan Topçam Barajı'nın, eksiklerinin giderilmesinin ardından faaliyete geçtiği bildirildi.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temeli 1997 yılında atılan ve 2008 yılında tamamlanan Topçam Barajı'nın üretime geçmesinin, firmanın yaptığı türbin ve montaj ünitelerinin uyumsuzluğundan kaynaklanan sorunlar nedeniyle geciktiğini belirtti.

Barajın yaklaşık 500 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Vali Balkanlıoğlu, 122 metre gövde yüksekliğine sahip, enerji üretimine hazır barajda su tutma işlemi sonunda, 910 metre derinliğe ve 3 bin kilometrekare alana ulaşacak bir göl ortaya çıkarıldığını anlattı.

Vali Balkanlıoğlu, barajın 3 üniteden oluştuğunu ve her bir ünitede saatlik 20 megavat (20 bin kilovat) elektrik üretimi olacağını ifade ederek, "Şu anda bir ünitede elektrik üretimine başlandı. Önümüzdeki günlerde diğer iki ünitede de elektrik üretimine başlanacak." dedi.

Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde Topçam Barajı'nda yıllık 200 milyon kilovatlık elektrik üretimi yapılacağını dile getiren Balkanlıoğlu, bunun da 90-100 bin arasında evin elektrik ihtiyacının buradan karşılanacağı anlamına geldiğini söyledi.

Vali Balkanlıoğlu, Topçam Barajı'nın elektrik üretimine başlamasının çok büyük imkan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burası bölgemizin elektriğini karşıladığı gibi Türkiye'nin her yerine buradan elektrik gidecek. Açıkçası emeğin karşılığını görmek güzel bir şey. Sonuçta burası da bir değer ve potansiyel. Topçam Barajı geç de olsa bölgemize kazandırılmış oldu. Türkiye enerjide büyük oranda dışa bağımlı. Enerji kaynaklarımızın birer birer devreye girmesi, inşallah önümüzdeki dönemde bu bağımlılığın azalmasını sağlayacaktır. Bu anlamda da sevinçliyiz."



