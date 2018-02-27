Topladığı fonlar 22 milyon TL'ye ulaştı!

Türkiye Finans Katılım Bankası, 2017 yıl sonunu 287 şube ve 3 bin 767 personel ile tamamladı. 2017 yılında toplam aktif büyüklüğü 39 milyar TL olan Türkiye Finans’ın net dönem kârı bir önceki yıla oranla yüzde 27 artarak 375 milyon TL’ye ulaştı. 2016’ya göre yüzde 5 artışla toplanan fon büyüklüğü 22 milyar TL’yi bulurken, Türkiye Finans’ın cari hesapları 2017 yıl sonunda bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla yaklaşık 7 milyar TL olarak gerçekleşti. Cari hesapların toplanan fonlar içerisindeki payı da yüzde 31 oldu.



Bankanın özkaynakları ise 2016 yıl sonu verileriyle karşılaştırıldığında yüzde 11 artış göstererek 4 milyar TL seviyesini gördü. Türkiye Finans Katılım Bankası’nın özkaynak kârlılığı 2016 yıl sonunda yüzde 8.44 olurken, 2017 yıl sonunda bu oran yüzde 9.72 olarak gerçekleşti. 2016 yıl sonunda yüzde 15.58 olan sermaye yeterlilik rasyosu ise, 2017 yıl sonunda yüzde 18.22’ye yükseldi.



KÂR’DA YÜZDE 27’LİK ARTIŞ

Türkiye Finans Katılım Bankası Finans ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Mete Kanat bankanın 2017 finansal sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi: “Türkiye Finans olarak üretim ve insan odaklı ekonomik faaliyetlerimizi 2017 yılında da hayata geçirerek büyümemizi sürdürdük. Reel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda, modern bankacılık prensiplerimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle destekledik. Tüm bunların sonucu olarak bir önceki yıla oranla yüzde 27 artışla 375 milyon TL kâra ulaştık. Kârlılığımızın sürdürülebilir olması için önümüzdeki dönemde de yeni ürün, hizmet ve teknolojilerle verimliliğimizi artırarak büyümemizi sürdüreceğiz.”

Türkiye Finans Katılım Bankası 2017 Yılı Finansal Sonuçları 31.12.2017 (Bin TL) Aktif toplamı 39.080.897 Toplanan fonlar 22.030.496 Özkaynaklar 4.060.598 Kullandırılan fonlar 25.337.819 Yıllık net kâr 375.360