Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Topladığı fonlar 22 milyon TL'ye ulaştı!

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın yıl sonu itibarıyla toplam aktif büyüklüğü 39 milyar TL oldu. Bir önceki yıla oranla yüzde 5 artış göstererek 22 milyar TL değerinde fon toplayan bankanın, 2017 net dönem kârı ise 2016 yıl sonuna göre yüzde 27 artarak 375 milyon TL’ye ulaştı

Topladığı fonlar 22 milyon TL'ye ulaştı!

Türkiye Finans Katılım Bankası, 2017 yıl sonunu 287 şube ve 3 bin 767 personel ile tamamladı. 2017 yılında toplam aktif büyüklüğü 39 milyar TL olan Türkiye Finans’ın net dönem kârı bir önceki yıla oranla yüzde 27 artarak 375 milyon TL’ye ulaştı. 2016’ya göre yüzde 5 artışla toplanan fon büyüklüğü 22 milyar TL’yi bulurken, Türkiye Finans’ın cari hesapları 2017 yıl sonunda bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla yaklaşık 7 milyar TL olarak gerçekleşti. Cari hesapların toplanan fonlar içerisindeki payı da yüzde 31 oldu.

Bankanın özkaynakları ise 2016 yıl sonu verileriyle karşılaştırıldığında yüzde 11 artış göstererek 4 milyar TL seviyesini gördü. Türkiye Finans Katılım Bankası’nın özkaynak kârlılığı 2016 yıl sonunda yüzde 8.44 olurken, 2017 yıl sonunda bu oran yüzde 9.72 olarak gerçekleşti. 2016 yıl sonunda yüzde 15.58 olan sermaye yeterlilik rasyosu ise, 2017 yıl sonunda yüzde 18.22’ye yükseldi.

KÂR’DA YÜZDE 27’LİK ARTIŞ
Türkiye Finans Katılım Bankası Finans ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Mete Kanat bankanın 2017 finansal sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi: “Türkiye Finans olarak üretim ve insan odaklı ekonomik faaliyetlerimizi 2017 yılında da hayata geçirerek büyümemizi sürdürdük. Reel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda, modern bankacılık prensiplerimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle destekledik. Tüm bunların sonucu olarak bir önceki yıla oranla yüzde 27 artışla 375 milyon TL kâra ulaştık. Kârlılığımızın sürdürülebilir olması için önümüzdeki dönemde de yeni ürün, hizmet ve teknolojilerle verimliliğimizi artırarak büyümemizi sürdüreceğiz.”

Türkiye Finans Katılım Bankası 2017 Yılı Finansal Sonuçları 31.12.2017 (Bin TL)
Aktif toplamı 39.080.897
Toplanan fonlar 22.030.496
Özkaynaklar 4.060.598
Kullandırılan fonlar 25.337.819
Yıllık net kâr 375.360
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye FinansFon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5