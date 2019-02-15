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Toplam ciro endeksinde artış

- Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 arttı

Toplam ciro endeksinde artış
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ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yıl aralıkta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı.

- Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1 düştü.

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, Aralık 2018'de ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

- Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı.

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AralıkCiro EndeksleriTürkiye İstatistik Kurumu
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