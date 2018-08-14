Toplam kredi stoku 2,5 trilyon lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, haziran sonu itibarıyla önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 2 trilyon 506 milyar lira oldu.



TBB Risk Merkezi'nin Haziran 2018 Bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler haziranda önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23 artarak 2 trilyon 506 milyar liraya yükseldi.



Nakdi kredilerin 2 trilyon 382 milyar lirası bankalar, 55 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 36 milyar lirası finansman şirketleri ve 33 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar haziran itibarıyla 80,2 milyar liraya çıkarken, bunun 74 milyar lirası bankalara, 3,2 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1,8 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1,3 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler haziran itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1 trilyon 943 milyar lira olarak gerçekleşti. İmalat sanayi yüzde 26 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret (yüzde 18) ile inşaat sektörü (yüzde 12) izledi.





- Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı azaldı





Enerji sektörü bir yıl içerisinde yüzde 33 ile en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayisine sağlanan krediler ise son bir yıl içinde yüzde 26 arttı.

Haziran itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör yüzde 4,4 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 4,2 ile turizm sektörü takip etti.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Haziran 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 563 milyar TL oldu.



Bireysel kredilerin yüzde 37’sini konut kredileri, yüzde 17'sini kredi kartları, yüzde 7'sini taşıt kredileri ve yüzde 39'unu ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,6 milyon artarak 30,6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi 18,4 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Haziranda 132 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 83 bin oldu. 39 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

Haziran dönemi itibarıyla İstanbul’da 195 milyar TL, Ankara’da 54 milyar TL ve İzmir’de 36 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 32 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla Ankara, İzmir ve Mersin olarak belirlendi.



