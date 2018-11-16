İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tescilli marka sayısının 865 bine ulaştığını bildirdi.

Gülle, TİM tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Türkiye Tasarım Haftası (Design Week Turkey) kapsamında düzenlenen "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" töreninde konuştu.

Özellikle marka konusunda, Türkiye'nin başarısının takdire şayan olduğunu kaydeden Gülle, "2016 yılında yapılan 220 bin marka tesciliyle, bu alanda 4. sırada yer alıyoruz. Toplam tescilli marka sayımız 865 bine ulaştı. Ar-Ge merkezlerimizde yapılan toplam patent başvuru sayısı ise 10 bine yaklaşmış durumda ve bu başvuruların 2 bin 375'i tescillendi." dedi.

Tasarım denilince akıllara ilk olarak modanın geldiğini, oysa estetik ve sanatsal bir olgu olan tasarımın kıyafet ve takının yanı sıra, ileri teknoloji ürünlerinden gıdaya, otomotivden ev eşyasına kadar geniş bir yelpaze sunduğunu belirten Gülle, tasarımın hayatın her alanında bulunduğunu belirtti.

Gülle, "TİM olarak bu bilincin yerleşmesi için, tasarımı bir kültür haline getirmek için aralıksız çalışıyoruz. 26 yılda, değerli ihracatçı birliklerimizle 230'un üzerinde tasarım yarışması düzenledik. Tasarım yarışmalarıyla, sektörlerin yaratıcı gücünü artırırken öğrenci, sanayici, akademisyen ve girişimcileri bir araya getirerek, yetenekli gençlerin özgün tasarımlarını teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Yarışmalarda dereceye giren genç tasarımcıların uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"2011-2018 döneminde tasarım yarışmalarında dereceye giren 143 gencimize, yurt dışı eğitim desteği sağlandı. Tasarım yarışmalarının yanı sıra, Ticaret Bakanlığımız, firmalarımıza tasarım desteği sağlıyor. Bu destekler sayesinde, firmalarımız, tasarım projelerine ağırlık verirken, daha nitelikli personel istihdam ediyor ve istihdam maliyetlerini yarı yarıya düşürüyor. Tasarım ve markalaşma konusunda bir diğer önemli çalışmamız olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Projesinde ise firmalarımız hukuki, mali ve teknik danışmanlık hizmetinden faydalanıyor. Bugün, 22 ilde faaliyet gösteren toplam 275 tasarım merkezimiz bulunuyor. Bu merkezler, meyvelerini vermeye başladı. Proje sahiplerinin, ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül aldığını görüyoruz."





- "Dünyanın en iyi tasarımcılarına sahip ülkeler sıralamasında Türkiye 7. sırada"

TİM Başkanı Gülle, 2010-2018 yıllarını kapsayan, dünyanın en iyi tasarımcılarına sahip ülkeler sıralamasında Türkiye'nin 7. sırada olduğunu belirterek, onlarca ülkeden, yüzlerce tasarımcının katıldığı yarışmalarda aldıkları ödüllerle isminden söz ettiren Türk tasarımcılarının Türkiye'yi Almanya, Hollanda, Kore gibi tasarım devlerinin önüne taşıdığının altını çizdi.

Tasarım dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Red Dot Tasarım Ödülleri'nde birçok Türk firmasının, yıllardır özgün tasarımlarıyla aldıkları ödülleri Türkiye'ye getirdiklerini belirten Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılında sadece Arçelik, 6 ödüle layık görüldü. Yine, dünyanın en eski ve prestijli tasarım yarışmalarından biri olarak kabul gören İF Tasarım Ödüllerinde Bürotime Note isimli ürünüyle Yılın Ürün Tasarımı Ödülüne, Warmhaus ise dünyanın en küçük kombisiyle, Tasarımda Mükemmellik Ödülüne layık görüldü. Bilişim sektöründen bir örnek vermek gerekirse, iki Türk mühendisin geliştirdiği Oddmar isimli oyun, Apple Tasarım Ödülünü kazandı. Böylece, ilk kez bir Türk firma bu ödülü almış oldu. Biz bu başarılara artık şaşırmıyoruz. Ek olarak, UNESCO'nun geçtiğimiz yıl tam bu zamanlar İstanbul'u Yaratıcı Şehirler ağında Tasarım Şehri seçmesi şimdiye kadar yararlanamadığımız bir altın bilezik. Umuyoruz ki, Design Week Turkey bu altın bileziğin hakkını verecek."