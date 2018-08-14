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Toplanan inek sütü miktarı haziranda arttı

- Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artarak 848 bin 378 ton oldu

Toplanan inek sütü miktarı haziranda arttı

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artarak 848 bin 378 tona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı haziranda yıllık bazda yüzde 13,1 artarak 848 bin 378 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 4,4 artışla 118 bin 755 tona yükselirken, inek peyniri üretimi yüzde 10,7 artarak 60 bin 58 tona çıktı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 8,3 artışla 4 bin 590 tona ulaştı.

Yoğurt üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 arttı ve 99 bin 862 ton oldu. Bu dönemde ayran üretimi de yüzde 17,5 artarak 60 bin 6 tona çıktı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,3 artış gösterdi.

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Süt Ve Süt ürünleri üretimiTÜİK
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