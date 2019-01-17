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Toplanan inek sütü miktarı kasımda azaldı

- Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azalarak 743 bin 427 ton oldu

Toplanan inek sütü miktarı kasımda azaldı
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ANKARA (AA) - Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,8 düşerek 743 bin 427 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2018'e ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 0,8 düşüşle 743 bin 427 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 9,9 gerileyerek 131 bin 655 tona düştü.

Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 0,3 azalışla 54 bin 872 tona indi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 97,2 artarak 451 tona yükseldi.

Yoğurt üretimi, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 düştü ve 91 bin 755 tona indi. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 0,5 artışla 57 bin 836 tona çıktı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı, ortalama yüzde 3,4 ve protein oranı ortalama yüzde 3,1 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Kasım 2018'de takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,8 azalış gösterdi.

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