Toplanan inek sütü miktarı martta arttı - Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 artarak 936 bin 687 ton oldu

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 artarak 936 bin 687 tona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı martta yıllık bazda yüzde 17,9 artarak 936 bin 687 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 16,7 artışla 161 bin 374 tona yükselirken, inek peyniri üretimi yüzde 12 artarak 64 bin 550 tona çıktı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 37,6 artarak 3 bin 123 tona ulaştı.

Yoğurt üretimi martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 artarak 100 bin 393 ton oldu. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 1,5 artış göstererek 63 bin 613 tona yükseldi.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, martta bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,5 artış gösterdi.