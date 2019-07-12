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Toplanan inek sütü miktarı mayısta azaldı

Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 gerileyerek 910 bin 757 ton oldu.

Toplanan inek sütü miktarı mayısta azaldı
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Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 910 bin 757 tona düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı mayısta yıllık bazda yüzde 0,6 azalarak 910 bin 757 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 0,6 azalarak 142 bin 166 ton oldu, inek peyniri üretimi de yüzde 7,1 azalarak 62 bin 295 tona geriledi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi de yüzde 5,9'luk azalışla 5 bin 239 tona düştü.

Yoğurt üretimi 105 bin 331 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Ayran üretimi ise 54 bin 413 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalış gösterdi.

Mayısta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ise söz konusu dönemde yüzde 0,6 azaldı.

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TÜİKSüt Ve Süt ürünleri üretimiMayısInek Sütü
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